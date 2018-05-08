CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusuna dair açıklama yaptı. Bakan Gül, "Elbette İnce'nin, Demirtaş'ı ziyaret etmesine izin vereceğiz" dedi.

İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunmuş, randevu talep etmişti. İnce'nin talebine ilk olumlu yanıt Karamollaoğlu'nda gelmişti. İkili dün akşam Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.

İnce, bugün de İYİ Parti lideri Akşener ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, İnce'yi partisinin genel merkezinde kabul edebileceğinin mesajını vermişti.

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