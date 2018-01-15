Adana'da işitme engelli genci minibüste tekme tokat döven 4 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, 10 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, işitme engelli 20 yaşındaki Ağit Acun, Seyhan ilçesi, Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için Topel minibüsüne bindi. Acun burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan 20 yaşındaki Ahmet G. ile arkadaşları 20 yaşındaki Çağrı Can Ç., 20 yaşındaki İsmail K. ve 19 yaşındaki Ahmet B. tarafından öldüresiye dövüldü.

Minibüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından Ağit Acun kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya adı karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Bir kot fabrikasında işçi olarak çalıştığını belirten Ağit Acun'un, iş çıkışı evine gitmek için dolmuşa bindiğini, dolmuştayken bir kişinin sırtına dokunduğunu ve seslendiğini, kendisinin işitme engelli olduğunu el hareketi ile anlattığını, yanına gelen şahsın el hareketi yaptığını dana sonra yumruk attığını, toplam 5 kişi olduklarını ancak 3 kişinin kendisine saldırdığını söylediği belirtildi.

4 KİŞİNİN SORGULAMASI SÜRÜYOR

Minibüsün şoförü Gökhan Ç.'nin ise aracında yolcuların yüksek sesle konuştuklarını ve küfürleşmeye başladıklarını, sonradan işitme engelli olduğunu öğrendiği şahsın arkada bulunan yolcular tarafından darp edildiğini, darp eden şahısların araçtan indiğini kendisinin de minibüsle birlikte polis merkezine gittiğini anlattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin sorgulaması sürüyor.

BAKAN KAYA'DAN TEELFON

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Adana'da saldırıya uğrayan işitme engelli Agit Acun'un ailesiyle telefonda görüştü. Toplu ulaşım aracında 4 magandanın saldırısına maruz kalan gencin abisi Ismail Acun ile telefonda görüşen Kaya "Böyle bir olayı keskinle kabul etmiyoruz. Olayın takipçisiyiz" dedi.

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