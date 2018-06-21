CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Mükerrer seçmenlikle ilgili çok ciddi analizler yapıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bizle paylaştığı seçmen listelerinde çift kimlik numarası, iki seçmen söz konusu değil. Bazı sıkıntılar bulduk, bunları YSK'nin sistemine yükledik ve cevaplarını bekliyoruz." dedi.

Adıgüzel, Millet İttifakı'na bağlı siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile sandık güvenliğine yönelik kurulan "Adil Seçim Platformu"nun temsilcileriyle Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde bir açıklama yaptı.

"Adil Seçim Platformu" adı verilen oluşumun ortak açıklamasını Demokrasi İçin Birlik Girişimi ve Yurttaş Girişimi Koordinasyon Kurulu Üyesi Nesteren Davutoğlu okudu.

Seçimde halk iradesinin her türlü şaibeden uzak şekilde sandığa yansıması için güçlerini birleştirdiklerini belirten Davutoğlu, "Temel hedefimiz, yaklaşan seçimlerde sandığa gidecek olan ve hangi partiye oy verirse versin her seçmenin oyunun kullandığı gibi çıkması, seçimin adaletli bir şekilde, güvenlikle sonuçlanmasıdır." dedi.

Davutoğlu, adil bir seçimin herkes için ne kadar hayati önemde olduğunu bilerek çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye sathında kurulacak 181 bin 869 sandığın yüzde 99,6'sında, seçmen sayısı itibarıyla 59 milyon seçmenin yüzde 99,9'unun oyunun güvenliğini garanti edecek şekilde yaklaşık 415 bin sandık kurulu üyesi ve bugün itibarıyla yaklaşık 195 bin müşahit görevlendirmesi yaptık. Seçmenlerin tümünün sandık başından bize bilgi geçebileceği, sandık tutanaklarının, görsellerinin iletilebileceği ve tüm gün canlı destek alabileceği 'Adil Seçim Uygulaması'nı geliştirdik ve online platformlardan tüm seçmenlerin kullanımına sunduk."

Oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandıkların peşinde olacaklarını anlatan Davutoğlu, "Sandık başındaki görevlilerimiz eliyle tüm sandıkların ıslak imzalı birleştirme tutanaklarını platform bileşeni siyasi partilerin seçim merkezlerine ulaştıracağız." diye konuştu.

"Adil seçim" uygulaması ve tutanak karşılaştırma sistemiyle seçim sonuçlarının hızla, hiçbir şüphe ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde gerçek zamanlı olarak görüleceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını kaydeden Davutoğlu, Ankara'da kurulan Adil Seçim Basın ve İletişim Merkezi'nde sandık başlarından alınacak seçim sonuçlarını gerçek zamanlı olarak tüm Türkiye'ye duyuracaklarını bildirdi.

"OYUNA SAHİP ÇIKMAK SEÇMEN OLMANIN GEREĞİDİR"

Seçim sonuçlarının manipüle edilmesine hiçbir suretle izin vermeyeceklerine işaret eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Oyuna sahip çıkmak seçmen olmanın gereği ve seçmenlerin hakkıdır. Tüm seçmenleri seçme haklarını tam olarak kullanmaya, sandıklara sahip çıkmak üzere yola çıkan bizlere destek olmaya çağırıyoruz. Online platformlardan 'Adil Seçim Uygulaması'nı telefonunuza indirin, kayıt olun. Adil bir seçim için bizimle iletişimde kalın."

"TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN OYLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise bir soru üzerine, sandık gözlemcisi başvurularını 23 Haziran akşamına kadar almaya devam edeceklerini belirterek, "Bizim yola çıkarken tavrımız, birimizin olmadığı yerde öbürü olacak ama Türkiye'deki bütün oylara sahip çıkacağız. Bu platform içinde olmayan bir parti de olabilir." diye konuştu.

Platform olarak her şeyi düşündüklerini aktaran Adıgüzel, seçmene sandığa gidip, oy kullanmak ve oyunun peşine düşmenin kaldığını, bu noktada gerekli altyapıyı oluşturduklarını vurguladı.

Onursal Adıgüzel, birleştirilen sandıklarda da daha güçlü ve kalabalık olacaklarını bildirdi.

Mükerrer seçmen olup olmadığı yönündeki bir soruya da Adıgüzel, şu yanıtı verdi:

"Mükerrer seçmenlikle ilgili çok ciddi analizler yapıyoruz. YSK'nin bizle paylaştığı seçmen listelerinde çift kimlik numarası, iki seçmen söz konusu değil. Bazı sıkıntılar bulduk. Bunları YSK'nin sistemine yükledik ve cevaplarını bekliyoruz. Birebir takip ediyoruz. Hatta birkaç gün önce yaklaşık 45 bin kişinin yanına oy kullanamaz yazısı eklediklerini bize açıkladılar. Bu konuyu çok yakından takip ediyoruz. Biz 56 milyondan fazla yurt içi ve dışı seçmeni tek tek araştırdık, listeleri farklı şekillerde analiz ettik. Bunun içindeki mükerrerliklerin hepsini de YSK'ye bildirdik. Seçim günü de listeleri farklı bir yöntemle kontrol edeceğiz."