Saat 03:34'de merkez üssü Adıyaman’ın Samsat İlçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 14.7 km altında meydana geldiğini duyurdu.

Paniğe neden olan deprem Şanlıurfa ve Gaziantep’te hissedildi.

AA'nın haberine göre Samsat Kaymakamı Sedat Sezik yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.

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