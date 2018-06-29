Sandıktan MHP’nin güçlü olarak çıkması, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin af çıkışını yeniden gündeme getirdi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre seçim öncesi bu yöndeki çıkışı karşılık bulmayan Bahçeli’nin yeni bir af talebinin karşılık bulabileceği belirtiliyor. Cezaevlerinde yakını bulunanlar da sosyal medyada sürekli af talebini dile getiren paylaşımlar yapıyor ancak Adalet Bakanlığı kapsamlı bir genel af uygulamasına sıcak bakmıyor. Bunun yerine kapalıdan açık cezaevine ayrılma şartlarının esnetilmesi, denetimli serbestlik süresinin uzatılması gibi seçenekler değerlendiriliyor.
245 BİN MAHKÛM VAR
Habertürk’ün yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, cezaevlerinde halen 245 bin mahkûm bulunuyor. Bunların 50 bini terör (35 bini FETÖ) suçundan, 5 bini cinsel saldırı, 25 bini “adam öldürmek”ten cezaevinde. Bahçeli’nin önerisine göre, bu üç suç grubu olası bir düzenlemeden yararlanamayacak. Önerilen düzenleme 40 bini hırsızlık, 24 bini dolandırıcılık, 55 bini uyuşturucu, 22 bini yaralama, 24 bini de diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü 165 bin mahkûmu kapsıyor.
“Af”fa sıcak bakmayan Adalet Bakanlığı’nın ise yeni bir denetimli serbestlik düzenlemesi ya da infaz düzenlemesi üzerinde durduğu belirtiliyor.
Ağustos 2016’da 1 Temmuz 2016’ya kadar işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi 2 yıldan 2 yıla çıkarılmış, hapis cezaları için öngörülen koşullu salıverme oranı üçte ikiden yarıya indirilmişti. Eski düzenlemede 6 yıl hapis alan hükümlü 3 yıl hapis yatıp son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçiriliyordu. 2016 düzenlemesi ile ise 6 yıl hapis alan hükümlü 1 yıl hapis yatıp 2 yılı da denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçiriyordu. Adalet Bakanlığı’nda, 1 Temmuz 2016 tarihinin yakın bir güne çekilmesi seçeneği de masada bulunuyor. Bu sayede on binlerce hükümlünün erken tahliyesi gündeme gelebilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.