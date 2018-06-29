Sandıktan MHP’nin güçlü olarak çıkması, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin af çıkışını yeniden gündeme getirdi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre seçim öncesi bu yöndeki çıkışı karşılık bulmayan Bahçeli’nin yeni bir af talebinin karşılık bulabileceği belirtiliyor. Cezaevlerinde yakını bulunanlar da sosyal medyada sürekli af talebini dile getiren paylaşımlar yapıyor ancak Adalet Bakanlığı kapsamlı bir genel af uygulamasına sıcak bakmıyor. Bunun yerine kapalıdan açık cezaevine ayrılma şartlarının esnetilmesi, denetimli serbestlik süresinin uzatılması gibi seçenekler değerlendiriliyor.

245 BİN MAHKÛM VAR

Habertürk’ün yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, cezaevlerinde halen 245 bin mahkûm bulunuyor. Bunların 50 bini terör (35 bini FETÖ) suçundan, 5 bini cinsel saldırı, 25 bini “adam öldürmek”ten cezaevinde. Bahçeli’nin önerisine göre, bu üç suç grubu olası bir düzenlemeden yararlanamayacak. Önerilen düzenleme 40 bini hırsızlık, 24 bini dolandırıcılık, 55 bini uyuşturucu, 22 bini yaralama, 24 bini de diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü 165 bin mahkûmu kapsıyor.

“Af”fa sıcak bakmayan Adalet Bakanlığı’nın ise yeni bir denetimli serbestlik düzenlemesi ya da infaz düzenlemesi üzerinde durduğu belirtiliyor.

Ağustos 2016’da 1 Temmuz 2016’ya kadar işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi 2 yıldan 2 yıla çıkarılmış, hapis cezaları için öngörülen koşullu salıverme oranı üçte ikiden yarıya indirilmişti. Eski düzenlemede 6 yıl hapis alan hükümlü 3 yıl hapis yatıp son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçiriliyordu. 2016 düzenlemesi ile ise 6 yıl hapis alan hükümlü 1 yıl hapis yatıp 2 yılı da denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçiriyordu. Adalet Bakanlığı’nda, 1 Temmuz 2016 tarihinin yakın bir güne çekilmesi seçeneği de masada bulunuyor. Bu sayede on binlerce hükümlünün erken tahliyesi gündeme gelebilecek.