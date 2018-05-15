Türk Emniyet istihbarat birimleri yaptığı çalışmalar sonucu Suriye’nin kuzeyinde Halep kentine bağlı Afrin’in kuzeydoğusundaki Metina Köyü yakınlarında, PYD/YPG terör örgütü mensuplarının bulunduğunu tespit etti.

Bilgi hemen askeri birimlerle paylaşlıdı ve teröristlerin bulunduğu yerin konumları verildi. Bilgi paylaşımından sonra Diyarbakır’dan kalkan jetler, teröristlerin bulunduğu bölgeyi vurdu.

4 teröristin öldürüldüğü bombardımandan sonra kara birlikleri bölgede operasyon başlattı.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; operasyon sırasında 3 kişilik başka bir terörist grubuyla çatışma çıktı. 1 terörist öldürülürken 2 terörist yakalandı. Metina Köyü yakınlarına yapılan hava ve kara operasyonu ile teröristlere ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof tüfek, 10 şarjör, 3 el bombası ve 17 bin 500 Suriye Lirası’nın ele geçirildiği bildirildi.

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