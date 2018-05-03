TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 3 Mayıs'ta Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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