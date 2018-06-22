Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürerken olay günü köyde çocuklara şeker dağıtılan şüpheli beyaz minibüsün bir esnafa ait olduğu ortaya çıktı. Eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini ve çocuklara da şeker verdiğini doğrulayan esnafın olayla ilgisi olmadığı belirlendi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre, Kayıp Leyla'yı arama çalışmaları 8. günde jandarma ve emniyetin 10'ar kişilik özel ekiplerinin katılımıyla sürdü. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarına Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nın (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi ile Kayseri'deki kayıp 3 çocuk vakasını aydınlatan özel ekibin yanı sıra Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı. Ayrıca AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide Leyla'yı aradı.



15 DAKİKADA TESPİT EDİLDİ

Önceki gün Konya'dan Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir'i arayarak "Başınız sağ olsun" diyen 12 yaşındaki erkek çocuğun, aramadan 15 dakika sonra ekiplerce yakalandığı öğrenildi. Çocuğun, 300 bin liralık ödülü duyduğu için aradığını belirterek amca Yusuf Aydemir'in Leyla'yı bırakmasını istemesi ve kendisini sıkıştırması üzerine "Üzülmesinler diye geçmiş olsun demek yerine başınız sağ olsun dedim" şeklinde ifade verdiği belirtildi.



BEYAZ MİNİBÜSLE BAYRAM ZİYARETİNE GİTMİŞ

Öte yandan olay günü çocuklara şeker dağıtırken görülen ve şüpheli konumundaki beyaz minibüs, polisin sıkı takibi sonucu bulundu. Ağrı'da esnaflık yapan araç sahibinin, bayramın birinci günü eşi ve 4 çocuğu ile birlikte köye gittiklerini belirterek çocuklara da şeker verdiğini doğruladığı bildirildi. Yapılan araştırma da esnafın olayla ilgisinin bulunmadığını belirlenirken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.