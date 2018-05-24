AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklanıyor.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığı bilgilere göre, 360 sayfadan oluşan beyannamede 16 başlık bulunuyor. Güçlü devlet, güçlü hükümet, güçlü millet vurgusu var. Sunuş kısmında cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. Yaparsa yine AK Parti yapar mesajı bulunuyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER