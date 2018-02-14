Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10'da toplandı.

Toplantıda, her hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarıldı.

HAYATİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Yerel seçimlere ilişkin düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclise sunulur." dedi. Hayati Yazıcı, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında üst komisyon üyeleri toplantı yapıyoruz. Çerçevesini çizdik. Çok sağlıklı bir şekilde hazırlanıp Meclis'te sunulmasını sağlamak. Bunun için çalışıyoruz. Komisyon başkanları hangi alanlara yoğunlaştıklarına ilişkin bilgi sundular. Cumhurbaşkanımızın soruları oldu, cevaplandırıldı. Üyeler arasında bilgi enformasyonunu paylaştık. Ayda bir bunu yapacağız. 14 Mart'ta programı müsait gözüküyor. Değişiklik olmazsa orada bir müzakere yapacağız. Her komisyon kendi gündemine hakim. Orada da çalışmalar sürüyor. Bugünkü toplantının özeti bu."

5 KOMİSYON OLUŞTURULMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmak üzere oluşturulan komisyon, ilk toplantısını 17 Ocak'ta yapmıştı.

Bu kapsamda "Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu", "Kamu Personel Rejimi Komisyonu", "Yerel Yönetimler Komisyonu", "Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu" ve "Meclis İç Tüzük Komisyonu" isimleri altında 5 komisyon kurulmuştu.

Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık teşkilatlarının yeni sisteme uygun hale getirilmesi ve bakanlıkların yapılandırılmasına ilişkin, Kamu Personel Rejimi Komisyonu ise üst düzey kamu görevlileriyle ilgili prosedürler, atama, kurumlar arası geçişler, görev yetki ve sorumluluklarıyla ilgili çalışmalar yaptı.

Yerel Yönetimler Komisyonu ise belediyeler, il özel idareleri ve muhtarlıkların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumuna dönük çalışma yaparken yeni sistemin amaçlarına engel mevzuatın ayıklanması ve ihtiyaç duyulan mevzuatın formüle edilmesi üzerinde durdu.

Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu da yeni sisteme göre tüm seçim mevzuatını gözden geçirirken, Meclis İçtüzük Komisyonu ise yeni sistemde TBMM çalışmalarını ve ilişkileri düzenleyen yeni içtüzük üzerinde çalıştı.

MİLLİ MUTABAKAT KOMİSYONU ÜYELERİ DÜN AKŞAM SUNUM YAPTI

Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, komisyonun çalışmalarıyla ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptıklarını bildirdi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde, gazetecilerin, Milli Mutabakat Komisyonu ile ilgili soruyu yanıtladı.

Şentop, dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını, kendisini çalışmalar hakkında bilgilendirdiklerini aktardı.

LİDERLER BİR ARAYA GELECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, dün Meclis'te yaptığı açıklamada Milli Mutabakat Komisyonuna ilişkin, "İki komisyon başkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olur." ifadelerini kullanmıştı.

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