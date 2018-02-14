Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10'da toplandı.
Toplantıda, her hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarıldı.
HAYATİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Yerel seçimlere ilişkin düzenlemeleri içeren paket önümüzdeki hafta içinde sanırım Meclise sunulur." dedi. Hayati Yazıcı, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu:
"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında üst komisyon üyeleri toplantı yapıyoruz. Çerçevesini çizdik. Çok sağlıklı bir şekilde hazırlanıp Meclis'te sunulmasını sağlamak. Bunun için çalışıyoruz. Komisyon başkanları hangi alanlara yoğunlaştıklarına ilişkin bilgi sundular. Cumhurbaşkanımızın soruları oldu, cevaplandırıldı. Üyeler arasında bilgi enformasyonunu paylaştık. Ayda bir bunu yapacağız. 14 Mart'ta programı müsait gözüküyor. Değişiklik olmazsa orada bir müzakere yapacağız. Her komisyon kendi gündemine hakim. Orada da çalışmalar sürüyor. Bugünkü toplantının özeti bu."
5 KOMİSYON OLUŞTURULMUŞTU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmak üzere oluşturulan komisyon, ilk toplantısını 17 Ocak'ta yapmıştı.
Bu kapsamda "Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu", "Kamu Personel Rejimi Komisyonu", "Yerel Yönetimler Komisyonu", "Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu" ve "Meclis İç Tüzük Komisyonu" isimleri altında 5 komisyon kurulmuştu.
Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık teşkilatlarının yeni sisteme uygun hale getirilmesi ve bakanlıkların yapılandırılmasına ilişkin, Kamu Personel Rejimi Komisyonu ise üst düzey kamu görevlileriyle ilgili prosedürler, atama, kurumlar arası geçişler, görev yetki ve sorumluluklarıyla ilgili çalışmalar yaptı.
Yerel Yönetimler Komisyonu ise belediyeler, il özel idareleri ve muhtarlıkların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumuna dönük çalışma yaparken yeni sistemin amaçlarına engel mevzuatın ayıklanması ve ihtiyaç duyulan mevzuatın formüle edilmesi üzerinde durdu.
Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu da yeni sisteme göre tüm seçim mevzuatını gözden geçirirken, Meclis İçtüzük Komisyonu ise yeni sistemde TBMM çalışmalarını ve ilişkileri düzenleyen yeni içtüzük üzerinde çalıştı.
MİLLİ MUTABAKAT KOMİSYONU ÜYELERİ DÜN AKŞAM SUNUM YAPTI
Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, komisyonun çalışmalarıyla ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptıklarını bildirdi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde, gazetecilerin, Milli Mutabakat Komisyonu ile ilgili soruyu yanıtladı.
Şentop, dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını, kendisini çalışmalar hakkında bilgilendirdiklerini aktardı.
LİDERLER BİR ARAYA GELECEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, dün Meclis'te yaptığı açıklamada Milli Mutabakat Komisyonuna ilişkin, "İki komisyon başkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olur." ifadelerini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.