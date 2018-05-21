AK Parti'nin YSK'ya sunduğu listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.



AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466 da evli.

İŞTE AK PARTİ ADAY LİSTESİ

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