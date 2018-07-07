Habertürk Ankara'dan Çimen Çetin'in edindiği bilgiye göre; AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Başbakan Binali Yıldırım oldu. Yıldırım adaylığı ile ilgili ilk açıklama geldi. Yıldırım, "Vatana, millete hayırlı olur inşallah. İlk turda sonuçlanır mı bilemem." dedi. Yıldırım, seçilmesi durumunda yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olacak.

AK Parti'nin daha önceki Meclis Başkanı adaylarını hukukçu kökenli vekillerden tercih ediyordu. Binali Yıldırım tercihi ile AK Parti'nin hukukçu tercihi de değişmiş oldu. Yıldırım mühendislik mezunu.

Meclis Başkanı TBMM'deki oylama ile seçilene kadar geçici Meclis Başkanı görevini en yaşlı üye sıfatı ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz yerine getirecek.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI BOSTANCI'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanı olan Naci Bostancı açıklamayla Yıldırım'ın adaylığını duyurdu. Bostancı, "Başvuruyu yaptık, müracaat tamamlandı. Diğer partilerden destek istemek mevcut yasaya göre şık ve doğru olmayacaktır. Turların çok uzun olmasını beklemiyoruz. 3'üncü turda bu işin neticelenmesini bekliyoruz." diye konuştu.