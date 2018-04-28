AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal katıldığı bir TV programında bedelli askerlik sorusuna ilişkin, "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok. O sayın Başbakan'ın kendi görüşü" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam ortak yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu." dedi

Başbakan Yıldırım bedelli askerlik sorusunu 'Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir'' şeklinde cevapladı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK: "BEDELLİ ASKERLİK DEĞERLENDİRİLECEK"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret eden Fikri Işık, burada gazeteciler sorunlarını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik konusundaki açıklamasını değerlendiren Fikri Işık "Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dediktin sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda cumhurbaşkanımızın gıyasetinde alınacak karar, hepimiz için geçerli bir karar olacaktır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAHA ÖNCE BEDELLİ ASKERLİK SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 2 saat sürdü.

Seçimle ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda MKYK'nin bazı yetkilerini Seçim İşleri Başkanlığına devredildi. Toplantıda bedelli askerlik de gündeme geldi. Erdoğan, bedelli askerlik beklentilerine net cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik konusunda "seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ

Kimler bedelli askerlik yapabilir?

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

3 SENE YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ŞARTI

2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

SON BEDELLİ ASKERLİK

En son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı.

Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER