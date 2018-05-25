AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediği iddiasına ilişkin, "Siyaset laf ebeliği değildir. İddia eden iddiasını ispat etmek zorunda. Sayın Genel Başkanımız ona en güzel cevabı verdi. Dedi ki 'Sen bu bilgiyi kimden aldın? Eğer varsa böyle bir bilgin, git sor İstihbarat Teşkilatımıza, Adalet Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza.' İddia eden iddiasının altında kalmıştır. Lafügüzaftır." dedi.

Sorgun, partisince Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ortadoğu'nun bir ateş çemberinden geçmekte olduğunu söyledi.

Küresel güçlerin bölgede hakimiyet kurma çabasını sürdürdüğünü belirten Sorgun, "Birçok devlet istikrarsızlaştırıldı, birçok bölge ülkesi, İslam ülkesi ne yazık ki parçalanmayla karşı karşıya kaldı. Egemen küresel güçler, bölgede bir dizayn yapmak istiyor. Bunu hepimiz, her gün görüyoruz. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Yemen'de, Libya'da görüyoruz. Bu bölgede güçlü bir devlet bırakmak istemiyorlar. Bu sebeple Türkiye de bu küresel egemen güçlerin hedefleri arasında." ifadelerini kullandı.

Sorgun, egemen güçlerin karşılarında zulümlerini yüzlerine haykırabilen, "Dünya beşten büyüktür" diyebilen bir Türkiye görmek istemediklerini, bu nedenle 17-25 Aralık, Gezi olayları ve sonrasında 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini kurguladıklarını dile getirdi.

"ÜÇLÜ OLSUN, GÜÇLÜ OLSUN DİYEREK YOLA ÇIKTIK"

Türkiye'nin bu saldırılara karşı güçlü, istikrarlı bir yürütmeye ve güçlü bir Meclise ihtiyacının olduğunu vurgulayan Sorgun, şöyle devam etti:

"Biz 'Güçlü bir yasama, güçlü bir Meclis, güçlü bir yönetim ve güçlü bir Türkiye' diyerek, ‘üçlü olsun, güçlü olsun’ diyerek yola çıktık. 16 Nisan 2017'de halkımız artık vesayet sistemine son verip, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme kararı aldı. O günden bu tarafa da bu anayasal değişikliğin gerekleri gün gün, adım adım hazırlanıp TBMM'ye getirildi."

Sorgun, 24 Haziran'da ilklerin seçiminin yaşanacağına dikkati çekerek, "Artık merdiven altlarında, kıyıda, köşede gizli saklı ittifaklar yok. Her şey milletimizin gözü önünde. Milletimizin duası ve desteğiyle, geleceğimiz olan 18 yaşındaki genç kardeşlerimiz artık seçme hakkı olduğu gibi seçilecek de. İlk defa iki oyu bir zarfa koyacağız. Milyona yakın halk iradesi, yanlış zarfa konulduğu için geçersiz sayılıyordu. Daha birçok yenilik bu seçimlerde uygulanacak." diye konuştu.

AK Parti olarak seçim kararı alınır alınmaz çalışmalara başladıklarını, milletvekili listelerini özenle hazırladıklarını ifade eden Sorgun, seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sorgun, 2 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Konya'da miting düzenleyeceklerine değinerek, bütün vatandaşları bu programa davet etti.

MUHARREM İNCE'NİN İDDİASI

AA'nın aktardığına göre; gazetecilerin sorularını da cevaplayan Ahmet Sorgun, Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediği iddiasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin bir sözü var; 'Dervişlik olsaydı bir taç ile hırka, ben dahi alırdım 30'a, 40'a' diye. Yani siyaset laf ebeliği değildir. İddia eden iddiasını ispat etmek zorunda. Sayın Genel Başkanımız ona en güzel cevabı verdi. Dedi ki 'Sen bu bilgiyi kimden aldın? Eğer varsa böyle bir bilgin, git sor İstihbarat Teşkilatımıza, Adalet Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza.' İddia eden iddiasının altında kalmıştır. Lafügüzaftır."

AK Parti Konya Milletvekili adaylarının tanıtıldığı programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çok sayıda partili katıldı.

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