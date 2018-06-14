İYİ Parti'nin Mardin'de düzenlediği mitingde konuşan Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kredi kartı borçları için dayanışma fonu kuracağını belirterek, geçim sıkıntısı nedeniyle kredi kartı borcu olan çiftçi, işsiz, emekli ve şehit yakınlarının borçlarını sileceklerini söyledi. Akşener, ayrıca, seçildikten sonra ilk işinin Suriye ile meseleleri düzeltmek olacağını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Mardin'de düzenlediği mitinge katıldı. 15 Temmuz Parkı'nda düzenlenen miting öncesi, partili kadınlar Akşener'e beyaz tülbent armağan etti. Hediye edilen bir beyaz tülbenti başına takarak, miting konuşmasını yapan Akşener, AKP-CHP arasında kalan seçmene bir üçüncü bir yol çıktığını ve İYİ Parti'nin vatandaşın huzuruna geldiğini belirterek, "İYİ Parti olmasaydı, ben aday olmasaydım ikinci tur konuşuluyor olmayacaktı. Göreceksiniz milletimizin feraseti bu soruların cevabını verecektir" dedi.
"DAYANIŞMA FONU KURACAĞIZ"
Şırnak'ın, Mardin'in, Edirne'nin ortak tek bir sorunu bulunduğunu ifade eden Akşener, bunun da genç işsizliği olduğunu söyledi. Akşener, şunları söyledi:
"Mercimek, buğday, hayvan ve et ithalatı var Mardin'de. Çiftçinin elektrikle, mazotla ilgili sorununu çözmek gerekir. Biz bunları yapacağız ama bir Türkiye manzarasını da sizlerle paylaşmam gerek. 453 milyar dolar borç alındı. 70 milyar dolar özelleştirme yapıldı. 16 yılda, 2 trilyon dolar vergi toplandı. Nereye gitti bu paralar? Mardin'in cebine giren 1 dolar bile olmadı. Nasıl oluyor da Mardin gibi bir şehir ithal ürünlere mahkûm oluyor. Allah var, çok bina yaptılar. Adalet sarayları yapmışlar, içinde adalet yok. Hastane yapmışlar, içinde doktor, araç gereç yok. Çok güzel üniversite binaları yapmışlar, içerisinde yeteri hoca yok, planlanmış bölümler yok. 4 yıllık mezun bir genç kitle oluşmuş. Biz ne yapacağız? Bu kredi kartları borçları sebebiyle dayanışma fonu kuracağız. Geçim sıkıntısına harcama yapıp kredi kartı borcu olan çiftçi, işsiz, emekli ve şehit yakınlarının borçlarını sileceğiz. Nispeten geliri olanların yüzde 80'ini sileceğiz, yüzde 20 yapılandıracağız."
"158 MİLYAR LİRA KAYNAK"
Bu proje için kendisine kaynak sorulduğunu belirten Meral Akşener, "Bana hemen sordular kaynak nerede? Yandaş müteahitler, 2 milyon doları cebe indirenler, birinci kaynak bunlardan alacağız. Ceplerine para dolduran yandaşların ceplerinden o paraları alacağız. 8 milyar lira, bu borçların affedilmesi. Bakan çocukları, eşleri, gelinleri, kızları, damatları lüks arabalarda geziyor. İnin bakalım aşağıya, inin. Alın ise 8 milyar lira. Suriye'nin iç işlerine elini soktu. Şam'da Emevi camisinde namaz kılmaya kalkıştı. Mardin dahil tüm şehirlerin ticaretinin içine tükürdü. 4 milyon Suriyeli, Türkiye'ye geldi. O insanları eşlerini ve kız çocuklarını eğitemiyorsun. Seçildikten sonra ilk işim Suriye ile meseleleri düzeltmek olacak. Ondan sonra da 4 milyon kardeşimizi sağlıklı olarak ülkelerine göndereceğiz. 150 milyar harcamışız, bunu da cebe koyduk. Etti mi 158 milyar lira?"
"KADINLARLA BİRLİKTE TÜLBENT DEVRİMİMİZ VAR"
Devletin gençlere iş vermek zorunda olduğunu belirten Akşener, "Veremediğin takdirde aileyi yerle bir edersin. Ben, 'Bu gençlere iş verene kadar 500 lira maaş bağlayacağım' dedim. 'Kaynak nerede' dendi? Bizim projelerimizi ertesi gün başkası söylüyor. Ama onlara kaynak sorulmuyor. Bir tek bana kaynak soruluyor. Ükeyi gerçekten yöneteceğimize inandıkları için bize kaynak soruyorlar. Devlet memurlarının ek gösterge meselelesini ilk dile getiren benim. Bir arkadaş durdurdu yolda beni. 'Abla arıcıların dertlerini söyle, sen söyleyince yapılıyor' dedi. SMA hastaları var, onların ilacı getirtilmiyor. Onun için de planlarımız var" dedi.
"Bir ülkede kadınlar bir konuya karar verirse artık o iş düze çıkar" diye sözlerine devam eden Akşener, şöyle konuştu:
"Bizim bir tülbent devrimimiz var kadınlarla birlikte. Yaşlılar bilir, gençler belki bilmez diye söylüyorum. Bunun en büyük özelliği, sadece Anadolu'da bir kavgada kimsenin barıştıramadığı aileleri, o ailelerin yaşlısı veya en genç gelini çıkarır başından tülbenti atar. O aileler barışmak zorunda kalır. Bana soruyorlar 'Kürtler sana oy verir mi?' Oy verirler, vermezler demeyi kendime ayıp sayarım. O insanların iradesine saygısızlık sayarım. Seçmeni hangi etnisiteden, düşünceden olursa olsun, cebinde bir paket olarak görenleri de kınıyor, yanlış buluyorum. Herkesin oyu kutsaldır. Diyorlar ki; 'Bir mesele var, nasıl çözeceksin?' Ahan da söylüyorum; başımdaki tülbenti atacağım, herkes arkasını dönecek."
Bir devleti devlet yapan 3 tane kağıt bulunduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Bir nüfus cüzdanı, parası ve tapusudur. Tapunun üzerinde, tapu senedi yazar. 81 milyonun, Türkiye'nin sahibi olduğuna, tapu sahibi olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu tüm toprakların aynı zamanda tapu sahibi, bu 81 milyondur. Parasının değeri düşmüş, tapuları devletin riyasetinde olan ülkede huzur olamaz, barış olmaz ve kardeşlik olmaz. Herkes Kürtler hakkında beyanda bulunuyor. Herkes Kürtler hakkında tanımlama yapıyor. Bunu yapmayan tek kişi benim. Yapmadığım için de her önüne gelen bana çemkiriyor. Bir HDP'li vekil ile AKP vekili ile İstanbul beyazlarından bir kişi sadece Meral Akşener hakkında aynı dile sahip olmuşsa burada bir şey vardır. Bana isnat edilen şeyi ispat etmeyen şerefsizdir" diye konuştu.
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