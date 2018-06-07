İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İstanbul Bağdat Caddesi'nde seçim bürosu açtı. Kadınların yoğunlukta olduğu kalabalığa hitap eden Akşener, "24 Haziran'da hem sandıklara sahip çıkacağız, YSK ile ilgili bir durum olursa da sonuçlar düzelene kadar önünde oturacağız" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Akıncan Abadan'ın haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, dün İstanbul ve Yalova'daydı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan İYİ Parti mensuplarının saat 13.00'de Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bayrak yürüyüşü gerçekleştirmesinin ardından Akşener, caddedeki İYİ Parti Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Akşener, 24 Haziran'da sandık güvenliğine dikkat çekti.

"16 Nisan Referandumu'nda sandıkları korumayı başardık ama YSK'da (Yüksek Seçim Kurulu) hile olacağını düşünemedik" Meral Akşener, "24 Haziran'da hem sandıklara sahip çıkacağız, YSK ile ilgili bir durum olursa da sonuçlar düzelene kadar önünde oturacağız" şeklinde konuştu.

TİKA'NIN HARCAMALARI

Yurtdışında eğitim, sağlık, restorasyon, tarımsal kalkınma, maliye, turizm, sanayi alanında birçok proje gerçekleştiren TİKA'nın (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) bilançosunu eleştirmeyi sürdüren Akşener, "TİKA'yı kapatacağımız iddia edildi. TİKA'nın ekonomik bilançolarına baktığımızda ise yılda 8 milyar dolar harcağını öğrendik. Bu paralar nereye harcanıyor?" diye sordu.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul projesinin maliyetini de eleştiren Akşener, "Kanal İstanbul 65 milyar dolara mal edilecek. Peki kanaldan kazancımız ne kadar olacak kimse ağzını açıp bir şey söylemiyor" dedi.

YALOVA MİTİNGİ

Meral Akşener, daha sonra Yalova'ya giderek iskele Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Akşener, akşam da İstanbul'a dönerek Ümraniye'de iftar programına katıldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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