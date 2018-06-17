İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Bursa mitinginde yaptığı konuşmada, “İYİ Parti kurulmasaydı bugün bu seçimde Cumhurbaşkanlığı için, meclis için Erdoğan’ın kaç puanla birinci turda geçiyor olduğunu konuşacaktık” dedi.

24 Haziran seçimleri kapsamında Bursa Gökdere Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan Akşener, “Bursa’da olmak, sizinle beraber olmak, bayram günü burasını doldurmanız, şeref vermenizle beni yüreğimden vurdunuz. Bayram günü buradasınız. Bu benim için vebaldir. Hakkınızı helal edin” diyerek sözlerine başladı.

24 Haziran’da yapılacak seçimlerin 'baskın' olduğunu ifade eden Akşener, “Madem her şey çok iyiydi biz neden seçime gidiyoruz? Bursa 16 yıldır iktidar partisine güvendiğini ortaya koyuyor. Bursa’nın sanayisi mi gelişti? Bursa’nın gençlerine iş mi bulundu? Bursa’da genç işsizliğinin olmaması gerekiyordu. Sanayici üretimde dünya ile rekabet eder hale mi döndü? Bunlar olmadıysa yolun sonu görünüyor demektir. İYİ Parti kurulmasaydı bugün bu seçimde Cumhurbaşkanlığı için, Meclis için Erdoğan’ın kaç puanla birinci turda geçiyor olduğunu konuşacaktık. İYİ Parti var, Erdoğan ve herkes aziz milletimize proje anlatıyor. Bu başlı başına İYİ Parti’nin Türkiye’ye büyük katkısıdır. İlk defa bu seçimde çiftçiler, gençler, eğitim, sanayi, üretim, memurun durumu konuşuluyor” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİLİR SEÇİLMEZ SURİYE İLE OLAN İLİŞKİLERİ DÜZELTECEĞİZ"

Projeler hazırlayan bir parti olduklarını ifade eden Akşener, “16 yıldır 2 trilyon dolar hepinizin vergilerinden para toplandı. 70 milyar dolara Türkiye’nin bütün varlıkları satıldı. 24’ünde gereğini yapacağız. Bunun karşılığında sadece ve sadece yapılan bölünmüş yollar. Yollar, köprüler, tüp geçitler, şehir hastaneleri vatandaşın ihalede birim maliyeti olan ortaya koyduğu ihale sistemiyle yandaş müteahhitler zengin edildi. Bunları devlet yapmalıydı. Köprülerden geçen de geçmeyen de para ödüyor. Herkese eşit adalet devletin görevidir. Devlet bu büyük yatırımları yapması gerekirken, fabrika yapması gerekirken, bu seçimin en flaş, en çılgın projesi millet kahveleri oldu. Devlet kura kura kahve kuruyor size. Devlet gencine iş bulmak zorundadır. İş bulana kadar biz gençlerimize ‘500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız’ dedik. Erdoğan başta olmak üzere pek çok Cumhurbaşkanı adayına televizyonlarda vaatleriyle ilgili soru sorulmuyor. 4 televizyon kanalında bana soruyorlar kaynağın nerede olduğunu. Türkiye’nin potansiyeli, 25 milyon öğrencisi var. Pek çok dünya ülkesinin nüfusundan fazla. Bu nüfusu Türkiye’nin geleceğinde tuğla kurmak üzere yönetmek lazım. Projelerimize paylaşarak yürümek yerine son bir haftada Türkiye sanki savaşa gidiyor gibi cümleler kuruluyor. Başbakan Yıldırım bize ‘satılmış, gayri milli’ dedi. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz, savaşa çevirmenin mantığı nedir? Bursa’nın AK Parti’ye kırmızı kart gösterdiği için oluyor bunlar. Dış politikada Suriye’nin iç işlerine elini soktu, 4 milyon Suriyeli mülteci var. Herkes vatanında özgürdür. İlk iş olarak Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Suriye ile olan ilişkileri düzelteceğiz. 4 milyon mülteciyi vatanlarında rahat etmeleri için memleketlerine geri göndereceğiz” dedi.

“BİR KAMYON AHMAK ZENGİN OLUYOR"

TRT için her yıl 2.5 milyar Türk Lirası vatandaşın cebinden çıktığını öne süren Akşener, “Bir kamyon ahmak zengin oluyor TRT’de. Her yıl 2.5 milyar TL cepte kalacak. Satışında elde edilen para da cepte olacak. Hırsızlıkların önüne geçeceğiz, ceplerinde ne varsa da alacağız. Başbakan Binali Yıldırım bana bağırmaya başladı. Ben ‘TİKA’yı satacağım’ demedim. Benim söylediğim ‘devletin tüm kurumlarını yeniden gözden çıkaracağız’ şeklinde bir cümle. Satma işlemi nereden çıktı diye bir baktık, aklı sıra beni TİKA ile vuracak. Biz TİKA’yı inceledik, TİKA yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6 buçuk milyar dolar hazineden verilen para. Nereye para harcanmış diye baktığımızda bu kadar paranın harcandığı yerleri bulamadık. Kamboçya’da okul yapmışlar, burada bazı yerlerde yapılan okullarla karşılaştırdım, haram olsun haram” şeklinde konuştu.

“BELİNDE SİLAHI OLANLARA KAFAYI KALDIRMIŞIM"

Konuşmasının ardından Akşener, partisinin milletvekili adaylarını tanıttı. Akşener’e bir çocuk bayramda topladığı 55 TL’lik harçlığını çiçekle birlikte verdi.

Cumhurbaşkanı adayı Akşener, Bursa’da bir süre önce seçim çalışmaları sırasında çıkan arbedede yaralanan bir kişiyi sahneye alarak, “Bize sürekli saldırı yapıldı ve kardeşim de yaralandı. Biz bu tür konularda boyun bükenlerden değiliz. Belinde silahı olanlara kafayı kaldırmışım, şimdiki kolpacılara kafayı bükmem. Biz bir seçime gidiyoruz. İYİ Parti'liler kendilerini feda ediyor. Bunun daha sonra yargıyla, adaletle hesabının nasıl sorulacağını göreceksiniz” diye konuştu.

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