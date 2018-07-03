Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ davasından tutuklanarak cezaevine gönderilen eski hakim Ahmet Sil'in cezaevi yönetimine açtığı Kuran-ı Kerim davasında karar verdi. Cezaevinde bir Kuran-ı Kerim olduğuna ve tutuklu hakim Sil'in yanında devamlı Kuran-ı Kerim bulundurması talebini göz önünde bulunduran AYM, "din ve vicdan özgülüğünün ihlal edildiğine" karar verdi.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 17 Temmuz'da "anayasal dzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak Osmaniyet T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen eski hakim Ahmet Sil'in açtığı "Kuran-ı Kerim okuma davası" Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını verdi.
CEZAEVİ KÜTÜPHANEYİ İŞARET ETTİ
Sil'in tutuklu bulunduğu Adana Cezaevi'nde yanında bulunduğu Kuran-ı Kerim'e, naklediliği Osmaniye Cezaevi yönetimince el konuldu. Cezaevi yönetimi, terör örgütü mensuplarının ailelerinde ve kargo yoluyla gelen kitapların cezaevine alınmamasına karar verdiğini, Sil'in talebini reddetti ve Kuran-ı Kerim'i kütüphaneden temin edebileceğini belirtti.
Sil'in yaptığı itiraz Osmaniye 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından reddedilirken, Sil bu karar üzerine bireysel başvuru hakkını kullandı.
AYM'DEN DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU
Hükümlü hakim Ahmet Sil'in başvurusunu değerlendiren AYM, cezaevinde 3 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu vurgulayarak, cezaevi kütüphanesinde sadece bir adet Kuran-ı Kerim olduğuna işaret etti. Kitapların 15 gün ödünç alınabildiğini belirten AYM, eşitlik ilkesinin, mülkiyet hakkının ve adil yargılamanın ihlal edildiğinekarar verdi.
BAKANLIKTAN İTİRAZ
Bakanlık görüşüne başvuran AYM, FETÖ terör örgütü üyelerinin Kuran-ı Kerim ayetlerini şifre olarak kullanarak haberleştiklerini belirterek, Kuran-ı Kerim dahil hiçbir kitabın getirilmesine müsaade edilmediğini ifade etti. Ayrıca Bakanlık, Bylock yazışmalarının olduğu tahmin edilen bazı yazışma fotokopilerini ve bir mektuba ait bir sayfayı AYM'ye iletti.
AYM'DEN KARAR
Anayasa Mahkemesi, FETÖ hükümlüsü Ahmet Sil'in başvurusunu değerlendirerek, "din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine" karar verdi. Mahkeme kararında, Ahmet Sil'in cezaevi aracılığıyla Kuran-ı Kerim edinmesine veya devlet olanaklarıyla bedelsiz olarak temin edebileceğine hükmetti.
6 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Ahmet Sil savunmasında, üniversite eğitimi boyunca terör örgütüne ait ev ve yurtlarda kalmadığını öne sürdü.
Hakimlik sınavına kendi evinde hazırlandığını iddia eden Sil, "Hakimlik yaptığım dönemde de bu yapıyla irtibatım kesinlikle olmadı. Tespit ve değerlendirme tutanağında ByLock'a 25 giriş görünüyor. Bunu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, sanık Sil'i 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
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