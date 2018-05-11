Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre; FETÖ'nün "abla yapılanması"na yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Bylock kullandıkları belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'ABLA YAPILANMASI' içinde görev alan ve BYLOCK kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında 11/05/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

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