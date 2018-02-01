Son dakika bilgisine göre Ankara Çukurambar'da büyük bir patlama sesi duyulduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre; Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

SABOTAJ İHTİMALİ!

Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Ankara Valisi Topaca, "Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında meydana gelen patlama anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Patlama sırasına yaşanan panik anı bir restorantın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın yaşandığı an içeride bulunan çalışan ve müşterilerin kaçıştığı görülüyor. Bu esnada bir çalışan panikle masanın yanına eğilerek kendini korumaya çalışırken bir anda kapıya doğru koşmaya başlıyor.

VALİDEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Ankara Valisi'nden patlamaya ilişkin açıklama geldi. Olay yerine gelen Ankara Valisi Ercan Topaca, " Tespit çalışmaları devam ediyor. Ölü yok. Patlama anında çevrede bulunan bir kaç vatandaşımız patlama neticesinde fırlayan taş veya metallerden hafif şekilde yaralanıp kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. İlk tespitlere göre 3 kişi hafif yaralı" dedi.

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