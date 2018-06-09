Ankara, kasım ayından bu yana Irak merkezi yönetimi ve Kürt yönetimi ile yaptığı 8 görüşmede, terör örgütü PKK’nın Kandil, Sincar ve Kandil- Sincar-Suriye hattında geçişlerde lojistik üs olarak kullandığı Mahmur konusunda uyarılar yaptı. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; Irak merkezi yönetimine bağlı Musul Eyaleti’nde yer alan ve BM gözetimindeki Mahmur Kampı’nda 1996’dan bu yana 11 bin 480 kişinin yaşadığını ifade eden yerel yetkililer, DEAŞ’ın Mahmur’ı kontrol altına aldığı 2014’ten sonra PKK’nın ağır silahlı teröristleri bölgeye gönderdiğini, o tarihten beri sivillerin yer aldığı Mahmur Kampı’nın hemen yanı başına sözde Şehit Harun Kampı kurduğunu ve 1700 kişilik terörist grubu bu bölgede beklettiğini belirtiyor.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin Kandil, Sincar ve Mahmur’daki terör kamplarını her an vurabileceğini kaydetti. Gözler şimdi Mahmur Kampı’nda. Mahmur’daki yerel yöneticiler de uzun yıllardır PKK’nın BM denetimindeki kampı adeta yaralıları için rehabilite merkezine dönüştürdüğünü dile getirerek, bunun ilçedeki diğer siviller için risk yarattığını vurguluyor. Yerel kaynaklar, Ekim 2014’ten bu yana BM’nin Mahmur Kampı’nın yakınında 2 PKK kampının yer aldığını ve bu kampların, Kandil ile Sincar ve Suriye arasında lojistik hatta dönüştüğünü dile getiriyor. Bölge Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözetiminde. Zira halihazırda Musul’a bağlı olan Mahmur için Bağdat ve Erbil yönetimi ile görüşme trafiğinin sürdüğü ifade ediliyor. Ancak Bağdat yönetiminin sessizliği Ankara’da tepki ile karşılanıyor.

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