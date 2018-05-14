Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara dahil 14 ilde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 72 albay için gözaltı kararı çıkardı. Albayların 25'i aktif olarak görevde bulunuyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 ALBAY ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 ALBAY olmak üzere toplam 72 ALBAY hakkında 14.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 14 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

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