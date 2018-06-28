Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen kişilere yönelik yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 78’i kısa süre önce açığa alınan, 21’i hakkında darbeden işlem yapılan 1 tuğgeneral, 2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 65 üsteğmen olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu isimlerin 30’unun pilot olduğu belirtilirken, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan ekibi organize eden ve halen cezaevinde bulunan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in de mahrem imamlarla aynı yöntemle haberleştiği kaydedildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Sönmezateş hakkında, bu dosyadan dolayı da işlem yapılacağı öğrenildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 17 ilde, 43 ü aktif görevde olmak üzere toplam 71 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dün sabah saatlerinden itibaren eşzamanlı olarak başlayan operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir’de de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 asker hakkında da gözaltı kararı verildi. Balıkesir merkezli 13 il ve KKTC’de şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.