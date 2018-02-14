Antalya'nın Kumluca ilçesinden şehir merkezine gitmekte olan halk otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada otobüs şoförü, yedek şoför ile 13 yolcu yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki halk otobüsü, saat 12.00 sıralarında içindeki 15 kişiyle Kumluca'dan Antalya istikametine giderken, D-400 karayolunun Beycik-Tekirova mahalleleri arasında kalan Yarıkpınar mevkiinde kayarak devrildi.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen otobüste bulunan şoför M. U., yedek şoför O.K. ile yolculardan F.D., (31), T.K., (39), A.K., (29), A.P., (32), A.Y.P. (35) ile isimleri tespit edilemeyen 8 yolcu yaralandı.

Yaralılar Kemer ve Kumluca'dan gelen 112 acil servis ve özel hastanelere ait ambulanslarla Kemer ve Antalya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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