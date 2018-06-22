Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 'Aranan Terörist' listesinde bulunan teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkında yönetmelik kapsamında, aranan teröristlerin isimlerinin yer aldığı, "www.terorarananlar.pol.tr" yayınlandı.
'7 Aranan Terörist' başlığıyla yayınlanan internet sitesinde, teröristlerin isimleri, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri kategorilere ayrıldı. 5 ayrı kategoride bulunan teröristlerin ayrıca fotoğrafları, doğum tarihi ve mensup oldukları terör örgütü isimleri yer alıyor.
En son 16 Şubat 2018'de güncellenen terör arananlar listesinde 879 kişi bulunurken, bu kişilere yönelik vatandaşların ihbarı ve güvenlik güçlerince başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Özellikle son yıllarda gerçekleştiren operasyonlar neticesinde, terör örgütleri büyük darbe yedi. Gerek yurt için de gerekse yurt dışında aralıksız devam eden operasyonlar neticesinde terör örgütlerinin aralarında sözde üst düzey yöneticileri ve aranan teröristler listesinde bulunan birçok terörist bir bir etkisiz hale getirildi.
Geçtiğimiz yıl Şırnak Bestler Dereler bölgesinde yürütülen operasyonda, PKK yöneticilerinden 'Gülbahar' kod adlı Hülya Eroğlu ölü ele geçirildi. 'Gülbahar' kod adlı terörist baş teröristlerin yer aldığı kırmızı listede 4 milyon TL ödülle aranan teröristti.
22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise, 11-18 Haziran tarihleri arasında, terör arananlar listesi gri kategoride bulunan; Leheng Argeş kod adlı Ramazan Yasugey, Taylan kod adlı Erkan Ordu, Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol, Botan kod adlı Veli Taşkıran ile 'sözde sorumlu' olduğu tespit edilen Rezan Ulaş kod adlı Erkan Kaftar, Jir Kamışla kod adlı Ayat Mahmet, Dilovan Bahtiyar kod adlı Fatih Kırtay adlı teröristlerin de bulunduğu 7'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
KIRMIZI KATEGORİYE 300 BİN TL PARA ÖDÜLÜ
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkındaki yönetmeliğe göre, komisyon kararı doğrultusunda kırmızı kategoride yer alan bir teröristin yakalanmasına yardımcı olanlara 4 milyon TL, mavi kategori için 1,5 milyon TL, yeşil kategoriye 1 milyon TL, turuncu kategoriye 600 bin TL, gri kategoridekilere ise 300 bin TL'ye varan para ödülü veriliyor.
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