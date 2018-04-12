Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden FETÖ tutuklusu Erdal Tercan'ın bireysel başvurusunda kritik bir karara imza attı.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme dörde karşı 12 oyla Tercan'ın aylık rutin tutukluluk incelemesinin dosya üzerinden yapılmasını adil yargılanma hakkının ihlali saydı.

Bu karar binlerce tutuklu için de emsal olacak. Tutukluların rutin tutukluluk incelemeleri her ay duruşmalı olarak yani hakim karşısına çıkılarak yapılacak.

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