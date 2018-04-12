Anayasa Mahkemesi, aylık rutin tutukluluk incelemeleri ilgili önemli bir karara imza attı. FETÖ tutuklusu Erdal Tercan'ın başvurusunda Yüksek Mahkeme, dörde karşı on iki oyla Tercan'ın 1,5 yılı geçen tutukluğu sırasında bir kez bile tutukluluk incelemesinin duruşmalı olarak yapılmamasını hak ihlali saydı.

Darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanan Erdal Tercan, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Tercan başvuru dilekçesinde hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmamasıznedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, hukuka aykırı bir şekilde meslekten çıkarma kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiği savundu.

İHLAL SAYDI

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, Tercan'ın başvurusunu ele alan Yüksek Mahkeme, Tarcan'ın biri dışında tüm itirazlarının reddine karar verdi. Yüksek Mahkeme, 20 Temmuz 2016'da tutuklanan Tercan'ın, tutukluluğa itiraz başvurusunun, bir kez bile hakim karşısına çıkarılmadan, dosya üzerinden yapılmasını adil yargılanma hakkının ihlali saydı. İhlal Tercan'ın bir sonraki tutukluluk incelemesinin duruşmalı olarak yapılması ile giderilecek.

1,5 YILI GEÇENLER

Kararda, özellikle 1,5 yılı geçen tutukluluklarda itirazların hakim karşısına çıkarılarak yapılması gerektiği belirtildi. Karar binlerce tutukluyu da yakından ilgilendiriyor. Karar uyarınca tutukluların her tutukluluk incelemeleri dosya üzerinden yapılmayacak. Belirli periyotlarla duruşmalı olarak da yapılacak.

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