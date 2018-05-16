Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre; oyuncu Barış Atay Mengüllü, İstanbul Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atay'ın, attığı bazı tweetler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Barış Atay Mengüllü'nün, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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