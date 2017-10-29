Reuters'in haberine göre Mesut Barzani bir TV kanalına yaptığı açıklamada,"Dağlarımız dışında kimse Kürtlerle birlikte ayağa kalkmayacak. Bağımsızlık referandumu Irak hükümetiyle barışçıl çözümler bulma anlamı taşıyordu. Kerkük'ü savaşmadan Irak güçlerine teslim eden rakiplerimiz büyük bir ihanet gerçekleştirdiler. Referandum asla silinemeyecek. Irak artık Kürtlerin haklarına inanmıyor, referandumu IKBY'ye saldırmak için bir bahane olarak kullanıyor. Biz katliamı durdurmaya çalıştık, Irak güçleri ve Haşdi Şabi Amerikan silahları kullanarak ilerlemeye devam ettiler" ifadesini kullandı.



PARLAMENTO BİNASINDA SİLAH SESLERİ

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresinin dolması nedeniyle yetkilerinin devredilmesine kapsamında düzenlenen oturum sırasında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yanlısı olduğu iddia edilen bir grup, parlamento binasına girmek istedi.

AA'nın haberine göre; parlamento binasını çevreleyen ve sopa taşıdıkları gözlemlenen göstericiler, Barzani lehinde slogan attıktan sonra oturumun yapıldığı binaya girmeye çalıştı ve havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşan göstericiler, parlamento binasının dışına çıkarıldı.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletveki Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk önce birkaç el silah sesi duyduklarını ve bir grubun içeriye girmeye çalıştığını söyledi.

Göstericilerin hedefinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi milletvekillerinin olduğu ileri sürülüyor.

'BARZANİ İSTİFA ETTİ' HABERİ

AFP, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin istifa ettiği haberini geçmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti.



AA'nın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin yetkilerinin hükümet, Parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredilmesi kararı, Parlamento'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Parlamento'nun, görev süresi dolan Barzani'nin başkanlık yetkilerinin hükümet, Parlamento veya Adalet Konseyi'ne devredilmesini oy çokluğuyla kabul ettiğini ifade etti.

Maruf, Parlamento'da ayrıca IKBY Başkanlık Divanı Kurumu'nun da lağvedilmesine karar verildiğini söyledi.

Mesut Barzani, bugün Parlamento'ya gönderdiği mektupta, 1 Kasım itibarıyla sona erecek başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediğini" bildirmişti.



BARZANİ'NİN MEKTUBU OKUNDU

IKBY meclisinde düzenlenen bugünkü oturumda Barzani'nin daha önce yolladığı mektup okundu.

Mektupta Barzani'nin şu ifadeleri yer aldı:

"1 Kasım itibarıyla süresi dolan başkanlık görevime devam etmek istemiyorum. Aynı zamanda başkanlık yasasının değiştirilmesi veya süresinin de uzatılmasını kabul etmiyorum. Başkanın yetki ve görevinden kaynaklı yasal boşluğun yaşanmaması için en kısa zamanda tarafların toplanması gerekiyor."

IKBY Başkanı Barzani, halk içinde "hakların elde edilmesi ve kazanımların korunması" için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barzani'nin bundan sonra görevine KDP Genel Başkanı olarak devam etmek istediğini aktardı.

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.

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