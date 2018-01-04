Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, gündemdeki erken seçim iddiaları ve kabine revizyonuna ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. NTV televizyonunda soruları yanıtlayan Akdağ, kabine revizyonu ile ilgili olarak, "Bir kabine değişikliği olacaksa olur, önemli olan zaman kaybetmemek. Böyle bir şeye hakkımız yok. İşlerimizi yapacağız" derken, erken seçim için, "Böyle bir husus bizim ne partimizde ne kabinemizde gündeme gelmiyor" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın açıklamaları:

Bunun cevanı her zaman aynı. Bunun siyasette konuşulması beklenir bir şeydir. Ama ben şuna odaklanmayı alışkanlık haline getirdim. Bunların hiçbirine kulak asmadan işinize odaklanma. Bürokrasinin, siyasetin çalışmaları yavaşlatmasına yol açabilir. Bir kabine değişikliği olacaksa olur, önemli olan zaman kaybetmemek. Böyle bir şeye hakkımız yok. İşlerimizi yapacağız. Bize bir emanet verilmiş.

Böyle bir husus bizim ne partimizde ne kabinemizde gündeme gelmiyor. Neden gündeme gelsin. Erken seçim niye yapılır? Siyaset tıkanmıştır. Türkiye'de işler tıkır tıkır yürüyor. İşimize odaklanmalıyız.

recep akdağ

kabine revizyonu

erken seçim

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER