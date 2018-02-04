Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adnan Oktar'ın programına ilişkin şikayetler hakkında Bozdağ, "İnternet kanallarını da RTÜK denetleyecek" dedi. Söz konusu programın şikayete konu olan yayınları, internet üzerinden yayınlandığı için RTÜK tarafından bir işleme tabi tutulamadığı belirtiliyordu.

Bozdağ ayrıca, erken seçim iddiaları, AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamaları:

"İNTERNET KANALLARINI DA RTÜK DENETLEYECEK"

İnternet kanallarını da RTÜK denetleyecek. Yapılan her düzenleme basın ve ifade hürriyetini sınırlamak için değil, ondan istifade ederek başka türlü suçları işleyen kişilerle ilgili. Yoksa ifade hürriyetini sınırlamak için değil.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Bozdağ, erken seçim iddiaları ile ilgili olarak "Seçim zamanında yapılacak" dedi.

"ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK"

Bozdağ ayrıca, AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleriyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de görüşeceğini açıkladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"MÜNBİÇ'TEN ÇIKMAZSA MÜNBİÇ'E GİRERİZ"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER