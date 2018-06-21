Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ey CHP'ye oy veren kardeşlerim partiniz buharlaştı. Artık orası Türkiye için bir operasyon merkezi haline geldi." dedi.
Mudanya Belediyesinin AK Partili meclis üyesi Fatih Pulat tarafından Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen kahvaltıda vatandaşlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından en önemli seçimine gittiğini söyledi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2002 yılından önce hayal dahi edemeyeceği imkanlara kavuştuğunu belirterek, "Türkiye son 16 yılda kararlı, azimli ve dik duran bir liderin önderliğinde 3,5 kat büyüdü. Bu ülkeye hizmet etmek için önce aşkınızın olması lazım. Türkiye için bir rüyanızın, hayalinizin olması lazım." diye konuştu.
Türk milletinin 100 yıl önce bu ülkeyi boyunduruk altına almaya çalışanları bu coğrafyadan kovduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Ama ellerini bu coğrafyadan çekmedi bunlar. Yöntemler, mekanizmalar buldular bir şekilde Türkiye'yi frenlediler. Türkiye de maalesef yerinde saydı, problemler yaşadı ve istediğimiz noktaya gelemedik. 100 yıl sonra buradan kovduklarımızın torunları yeniden ellerine cetvelleri alarak buraya geldiler. Şu anda etrafımızdalar. Bilin ki amaçları Suriye, Irak değil. Amaçları 100 yıl öncesinin intikamını almak için 100 yıl sonra bu ülke üzerinde yeniden harita çalışması yapmak. Onun için uyanık olacağız."
"ŞİMDİ ANLIYOR MUSUNUZ 40 YILDIR TERÖR NEDEN BİTMİYOR?"
Çavuşoğlu, dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6'sının Türkiye tarafından yapıldığını kaydederek, "Geçen günlerde Ovit Tüneli'ni açtık. İki şehri birbirine bağlıyor. İki şehrin arasını 5 saat kısaltıyor. 16,5 kilometrelik dünyanın ikinci büyük tüneli. Bu millete aşk olmasa bunları yapabilir misiniz? O zaman hizmete odaklı, bu millet için dertlenen siyasi partiyi desteklemek gerekmez mi? Marifet iltifata tabi değil mi?" ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin milletin çizdiği istikametle siyaset yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Ey CHP'ye oy veren kardeşlerim partiniz buharlaştı. Artık orası Türkiye için bir operasyon merkezi haline geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylığını açıkladıktan sonra koştura koştura Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine oturuyor. CHP, Selahattin Demirtaş'ın aklına ne zamandan beri muhtaç? Ya da Selahattin Demirtaş sana hangi aklı veriyor da sen ona koştura koştura gidiyorsun. Selahattin Demirtaş dediğin kişi PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin başında bu ülkede dökülen kan ve gözyaşına karşı teröristlerle omuz omuza olan bir adam. Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine koşuyor. Selahattin Demirtaş'ın dağdaki terörist kardeşi ortaya çıkarak Türkiye'ye meydan okuyor. Bu nasıl kirli bir tezgah? Bu mu CHP, soruyorum size? Bize oy vermeye güçleriniz yetmiyorsa, istemiyorsanız oraya da vermeyin kardeşim, oyunuz teröre gidiyor. Bunları görünce şimdi anlıyor musunuz 40 yıldan beri terör niye bitmiyor?"
"AFRİN'E, CERABLUS'A GİRDİK, KANDİL'İ YERLE BİR EDECEĞİZ"
Çavuşoğlu, 40 yıllık terör belasını bitirme noktasına geldiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kandil'i de başlarına yıkacağız, ülke içinde nerede varsa ezeceğiz onların kafasını. Bunlar yüzlerce çocuk, terörist devşiriyorlardı geçtiğimiz dönemlerde. Şimdi bir elin parmaklarını geçmiyor. Çünkü bunların derdi ABD, Batı. Türkiye üzerinde oyun oynayanların taşeronu bunlar. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Afrin'e, Cerablus'a girdik, Kandil'i de yerle bir edeceğiz. Kaçacak delik arıyorlar, yollarını kestik. Bitireceğiz bu işi. Türkiye'nin 40 yıllık bu prangasını kıracağız, bu ülkeyi uçuracağız."
Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.