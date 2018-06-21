Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ey CHP'ye oy veren kardeşlerim partiniz buharlaştı. Artık orası Türkiye için bir operasyon merkezi haline geldi." dedi.

Mudanya Belediyesinin AK Partili meclis üyesi Fatih Pulat tarafından Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen kahvaltıda vatandaşlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından en önemli seçimine gittiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2002 yılından önce hayal dahi edemeyeceği imkanlara kavuştuğunu belirterek, "Türkiye son 16 yılda kararlı, azimli ve dik duran bir liderin önderliğinde 3,5 kat büyüdü. Bu ülkeye hizmet etmek için önce aşkınızın olması lazım. Türkiye için bir rüyanızın, hayalinizin olması lazım." diye konuştu.

Türk milletinin 100 yıl önce bu ülkeyi boyunduruk altına almaya çalışanları bu coğrafyadan kovduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ama ellerini bu coğrafyadan çekmedi bunlar. Yöntemler, mekanizmalar buldular bir şekilde Türkiye'yi frenlediler. Türkiye de maalesef yerinde saydı, problemler yaşadı ve istediğimiz noktaya gelemedik. 100 yıl sonra buradan kovduklarımızın torunları yeniden ellerine cetvelleri alarak buraya geldiler. Şu anda etrafımızdalar. Bilin ki amaçları Suriye, Irak değil. Amaçları 100 yıl öncesinin intikamını almak için 100 yıl sonra bu ülke üzerinde yeniden harita çalışması yapmak. Onun için uyanık olacağız."

"ŞİMDİ ANLIYOR MUSUNUZ 40 YILDIR TERÖR NEDEN BİTMİYOR?"

Çavuşoğlu, dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6'sının Türkiye tarafından yapıldığını kaydederek, "Geçen günlerde Ovit Tüneli'ni açtık. İki şehri birbirine bağlıyor. İki şehrin arasını 5 saat kısaltıyor. 16,5 kilometrelik dünyanın ikinci büyük tüneli. Bu millete aşk olmasa bunları yapabilir misiniz? O zaman hizmete odaklı, bu millet için dertlenen siyasi partiyi desteklemek gerekmez mi? Marifet iltifata tabi değil mi?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin milletin çizdiği istikametle siyaset yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ey CHP'ye oy veren kardeşlerim partiniz buharlaştı. Artık orası Türkiye için bir operasyon merkezi haline geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce adaylığını açıkladıktan sonra koştura koştura Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine oturuyor. CHP, Selahattin Demirtaş'ın aklına ne zamandan beri muhtaç? Ya da Selahattin Demirtaş sana hangi aklı veriyor da sen ona koştura koştura gidiyorsun. Selahattin Demirtaş dediğin kişi PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin başında bu ülkede dökülen kan ve gözyaşına karşı teröristlerle omuz omuza olan bir adam. Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine koşuyor. Selahattin Demirtaş'ın dağdaki terörist kardeşi ortaya çıkarak Türkiye'ye meydan okuyor. Bu nasıl kirli bir tezgah? Bu mu CHP, soruyorum size? Bize oy vermeye güçleriniz yetmiyorsa, istemiyorsanız oraya da vermeyin kardeşim, oyunuz teröre gidiyor. Bunları görünce şimdi anlıyor musunuz 40 yıldan beri terör niye bitmiyor?"

"AFRİN'E, CERABLUS'A GİRDİK, KANDİL'İ YERLE BİR EDECEĞİZ"

Çavuşoğlu, 40 yıllık terör belasını bitirme noktasına geldiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kandil'i de başlarına yıkacağız, ülke içinde nerede varsa ezeceğiz onların kafasını. Bunlar yüzlerce çocuk, terörist devşiriyorlardı geçtiğimiz dönemlerde. Şimdi bir elin parmaklarını geçmiyor. Çünkü bunların derdi ABD, Batı. Türkiye üzerinde oyun oynayanların taşeronu bunlar. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Afrin'e, Cerablus'a girdik, Kandil'i de yerle bir edeceğiz. Kaçacak delik arıyorlar, yollarını kestik. Bitireceğiz bu işi. Türkiye'nin 40 yıllık bu prangasını kıracağız, bu ülkeyi uçuracağız."

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.