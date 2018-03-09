Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişki soruları yanıtladı. Yıldırım, terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Irak ile ortak operasyon sorusunu yanıtladı, "PKK'ya operasyonda Irak ile temas halindeyiz" dedi.

Yıldırım, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve bazı isimlerin dini konulardaki tartışma yaratan sözlerine ilişkin olarak da önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Kuzey Irak bölgesine ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman operasyon yapılıyor. Irak ile PKK'nın yok edilmesi konusunda yakın bir gelecekte daha iyi bir iş birliği gerçekleştirmiş oluruz. PKK'ya operasyonda Irak ile temas halindeyiz.

Bu fabrikalar daha fazla kapasite ile çalılacak. Özelleştirmede bütün çalışanların hakları sonuna kadar korunuyor. Bir fabrika üretim yapmazsa teminat mektubu var. Ciddi anlamda teminat alıyoruz. Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı denetim altına alacağız. Şeker fabrika çalışanlarımız asla bir mağduriyet yaşamayacak. Kim yaparsa yapsın bu devlete ait. Devlet denetimi, kontrolü havale edemez, bizzat kendisi yapması lazım. Bizim bu bakış açısı ile çok daha güzel, çok daha verimli, milletin kaynağına yeni kaynaklar katan bir sistemi böylece getirmiş olacağız.

"DELİ SAÇMASI ŞEYLER BU"

Bu ara mikrofonu eline alan, internetin başına geçen Youtube'un başına oturan ahkam kesiyor. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Milletin duyguları ile oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu konuşur. Kadınlar erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur, deli saçması şeyler bu.

Cumhurbaşkanımızın dediği açık ve seçik. Bir kitabımız var Kuran. Yine hepimiz için rehber. Bunlar bizim için ölçüdür, yeterli ölçüdür. Bunun dışındaki şeyler hiçbir şekilde dinin özünü teşkil etmez. Kalkıp tahkir etmeleri, korku salmaları, bunlar asla kabul edilemez. Hepimiz aynı yaratanın kullarıyız. Allah'a giden kullar nefes alıp veren canlıların sayısı kadar. Herkes dinini imanını yaşayacak. Konuşacak kim var, bu işte salahiyeti olanlar.

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