Son dakika : Başbakan Yıldırım: Ne insanlığa ne de İslamiyet'e sığar

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması"na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Mısır'da cuma namazında gerçekleştirilen katliama tepki gösteren Yıldırım, "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar" dedi.



Başbakan Yıldırım, konuşmasında ayrıca şu mesajları verdi: "Bugün mülteci konumunda bulunanların sayısı 55 milyonu geçti. Dünyada bu nüfusa sahip ülke sayısı sadece 25. Demek ki, dünyanın 26. büyük ülkesi; mülteciler ülkesi. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya, bu dünyada yaşayan milyarlarca insanın hiçbirini mutlu etmiyor, geleceği için umut vermiyor. O halde dünyayı yönetenler, BM çatısı altındaki ülkeler, çok daha fazla sorumluluk almalı, olayları, sorunları, çözmek için rekabeti bir kenara bırakıp iş birliğine daha çok yönelmelidir."

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