Almanya'daki temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansına katıldı. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, "Biz hiçbir ülkeyle savaşmıyoruz. Suriye'de bir savaş yok. Sadece terörle mücadele var. Bunu da sadece Türkiye yapmıyor, 62 koalisyon ülkesi yapıyor. Rusya, İran, Türkiye yapıyor. Biz NATO'nun bir parçasıyız, koalisyonun içindeyiz, hava desteği veriyoruz, NATO'da üslerimiz vasıtasıyla oradaki operasyonlara yardımcı oluyoruz. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Ha bir ülke bize düşmanlık yapar, savaş yapmaya da karar verirse onu da tabii karşılıksız bırakmayız, böyle bir şey istemeyiz ama" dedi.

"SİLAHLAR İNTERNET ÜZERİNDEN SATILIYOR"

Yıldırım, şunları söyledi: "Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk. PKK'nın belini kırdık. Ama karşımıza başka bir isimle çıktılar. Çıkarken de yalnız başına çıkmadılar. Maalesef ABD, Rusya ve başka ülkelerin silahlarını gayri meşru yollardan ya da doğrudan temin ederek insanlara karşı kullandılar. Siz biliyor musunuz, Suriye'de birçok ülkenin silahı internet üzerinden satılıyor ve terör örgütleri bunu satın alıyor. Bu nasıl terörle mücadeledir? Bunun cevabını birisi vermeli."

"YARGI SÜRECİNİ KISALTMAK BİZİM İŞİMİZ"

Türkiye'deki Deniz Yücel ve diğer davalarla ilgili soruya da yanıt veren Yıldırım, "Türkiye bir hukuk devleti. Tıpkı Almanya gibi, ABD gibi. Kimsenin bir başka ülkenin hukuk devletini sorgulama hakkı yoktur. Almanya'da Türk vatandaşı 3063 tutuklu, hükümlü var. Niye bunlar içeride? Belli ki bir suçla suçlanıyorlar. Bizim istediğimiz, bunların davalarının görülmesi ve haklarında karar verilmesi. Bize düşen görev yargıyı rahat bırakmak ve kararını vermesini sağlamak. Burada süreçler ağır gidiyorsa süreçleri hızlandıracak yasal düzenlemeleri yapabiliriz. Bunu yapmak bizim işimiz. Parlamentoyu çalıştırmak, yargı süreçlerini kısaltmak bizim görevizmiz. 2016'da biz darbe ile karşı kaşıya kaldık. 251 vatandaşımızı kaybettik. Bunu kendi uçaklarımızla, tanklarımızla yaptılar. Bu terör örgütü bugün korunuyor. Bu talimatları veren terör örgütünün başı hakkında bir hukuki süreç başlatılmadı" diye konuştu.

"DOSTLARIMIZIN EMPATİ YAPMASINI DİLİYORUZ"

"Burada bulunanların meclisi bombalansa, cumnhurbaşkanı, başbakanı öldürülmeye kalkılsa nasıl karşılardınız" diye soran Yıldırım, "Biz ülkemizin, insanımızın güvenliği için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Hukuk devleti uygulamalarımızı daha da güçlendireceğiz. İntikam duygusuyla değil adalet duygusuyla bu işlere çözüm bulacağız. Dostlarımızın değerlendirme yaparken empati yapmasını diliyoruz" dedi.

"AMACIMIZ İNSANLARIN YURTLARINA DÖNMESİ"

Afrin Harekatı'nın hukuki dayanağının BM sözleşmesi ve BMGK kararları olduğunu kaydeden Yıldırım, "Afrin'de yerinden yurdundan edilenlerin bölgesini alçak terör örgütlerinden temizliyoruz. Rakka DEAŞ'tan temizlendikten sonra oradaki DEAŞ terör örgütü olduğu gibi Afrin'e geldi. Afrin'de bize karşı bunlar çarpışıyor. Afrin'de sadece PKK/YPG/PYD'ye karşı değil DEAŞ'a karşı da mücadele ediyoruz. Amacımız insanların yerlerine yurtlarına dönmesidir" diye konuştu.

YILDIRIM, AB KOMİSYONU BAŞKANI JUNCKER İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleşen Yıldırım ile Juncker görüşmesi, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.

BAŞBAKAN YILDIRIM FRANSALI MEVKİDAŞI İLE BİRARAYA GELDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Münih temasları kapsamında Fransa Başbakanı Edouard Philippe ile biraraya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, Fransa Başbakanı Edouard Philippe ile ir araya geldi.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen 54. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC) temaslarına devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile de sohbet etti.

YILDIRIM, FRANSIZ MEVKİDAŞI PHILLIPPE İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Fransa Başbakanı Edouard Philippe ile bir araya geldi.

Yıldırım, sabah saatlerinde konakladığı otelden konferansın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'ne gitti.

Programı kapsamında ilk olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşen Yıldırım, daha sonra Fransız mevkidaşı Philippe ile bir araya geldi.

BAŞBAKAN YILDIRIM DPA'YA KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler konusunda "Önemli olan düzelmesi yönünde gayret göstermektir. Ben hem Almanya, hem Türkiye tarafında böyle bir istek, böyle bir irade olduğunu görüyorum." dedi

Başbakan Yıldırım, Alman Haber Ajansı DPA'ya verdiği röportajda, Türk-Alman ilişkilerinin uzun bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Deniz Yücel olayı, başka olaylar bizim ilişkilerimizi zehirleyecek veya olumsuz yönde etkileyecek olaylar değildir." dedi.

Alman hükümetine, geçen aylarda yaşanan tartışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Yıldırım, "Bugün artık seçimler bitti, referandum bitti. Artık bu yaşanan zorluklar geride kaldı." diye konuştu.

Almanya'daki seçimler ve Türkiye'deki referandum sırasında karşılıklı olarak bazı olumsuz söylemlerin görüldüğüne dikkati çeken Yıldırım, bu tür olayların ikili ilişkilere zarar vermemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye ile Almanya arasındaki sorunların giderilmesinin biraz zaman alacağını ifade eden Yıldırım, "Fakat önemli olan (ilişkilerin) düzelmesi yönünde gayret göstermektir. Ben hem Almanya, hem Türkiye tarafında böyle bir istek, böyle bir irade olduğunu görüyorum." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede bu konunun üzerinde durduğunu kaydeden Yıldırım, "Bundan sonrası için daha olumlu bir gündem üzerinde yoğunlaşılmalı." şeklinde konuştu.

Türkiye'de hapiste bulunan bazı Alman vatandaşlarının FETÖ terör örgütü ile ilişkileri olduğunu ifade eden ve bu terör örgütünün Türkiye'ye yaptığı tahribatı anlatan Yıldırım, "Demokrasimizi ortadan kaldırmaya, Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kalktılar." dedi.

Almanya'da 3 bin 64 Türk tutuklunun bulunduğunu ve bu insanların da Türk hükümetinin kendilerine yardımcı olmasını beklediklerini kaydeden Yıldırım, "Hapiste olduktan sonra bunun siyasi olması ya da olmamasının önemi yok." diye konuştu.

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