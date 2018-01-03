Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasının başkanlık katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Ankara'da Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı BBP Genel Merkezi'nin, başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'Yİ ARADI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici’yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

"İtfaiye ekipleri hızlı şekilde olaya müdahale etti. Yangın söndürüldü. Emniyet, olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları inceleme yapıyor. Biz bir alt katta toplantıdaydık. Toplantının sonlarına doğru bir patlama sesi geldi. Arkadaşlar 'yangın var' dediler. Binayı boşalttık. Biz aşağıda olduğumuz için odam boştu. Ne olduğuyla ilgili bir şey söylemek için erken ama, klima devrilmiş, patlamış ondan da çıkmış olabilir. Bütün yetkililer arayarak geçmiş olsun dileklerini iletrek bilgi aldı. Herkes hassasiyet gösterdi, teşekkür ediyorum. Sabotaj ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya, "İncelemeyi tamamladıktan sonra bize verilecek rapordan hareket edeceğiz, şu an öyle bir bilgi yok"

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Yangının BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin odasındaki klimanın patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor

Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık görevlilerince müdahale edildi.

TOPLANTI SIRASINDA PATLAMA SESİ

Parti görevlileri, binanın 3. katındaki salonda Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada bir patlama sesinin duyulduğunu, yangının da patlamanın ardından çıktığını belirtti.

Maddi hasarın meydana geldiği binada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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