24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından, seçimler öncesi bedelli askerlik gündeme gelmişti. Seçimlerin tamamlanmasının ardından bedelli askerliğe ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor.

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, çalışmalara başlayan hükümette, 26 yaş ve 20 bin TL ücret öne çıktı. Bedelli ücretini ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak.

SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEME GELMİŞTİ

24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bedelli askerlik hakkında açıklama yapmıştı.

Açıklamalara göre, bedelli askerlik çalışmalarının seçim sonrasında yapılması planlanırken, Bozdağ, ekim ayını işaret etmişti.

YILDIRIM: VATANDAŞLARIMIZ ÖNÜNDE ENGEL

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik hakkında, "Toplam 5.448.858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Ancak biz önümüzdeki sene 345.933 kişi alabileceğiz. Bunu 345.933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu" demişti.

ERDOĞAN: HASSAS OLMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

CANİKLİ: HAZILIKLIYIZ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık.Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız" diye konuşmuştu.

GEÇMİŞTE BEDELLİ ASKERLİK

2011 yılında kabul edilen bedelli askerlik düzenlemesinde 30 yaşını dolduranlardan 30 bin lira bedel alınmıştı. 2015 yılında çıkan bedelli askerlik düzenlemesinde ise 27 yaşını dolduranlardan 18 bin lira bedel alınmıştı.