Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, Millet İttifakı'na ilişkin "Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir. Çok net söylüyorum, burası bir nefret, kin, husumet ittifakıdır, millet ittifakı değil" diye konuştu.

"BİR EKSİKLİK ÇIKARMA İMKANI YOK"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ Gülen'in ABD'den iade talebine ilişkin, "Usule uygun olduğu için buradan bir eksiklik çıkarma imkanı yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yaptılar ve orada evrakları tek tek gördüler... Vicdanlı hakkaniyet sahibi olarak, 'Adalet Bakanlığı işi usulüne uygun yapmış, kitaba uygun yapmış, doğru düzgün istemiş, eksik olan bir şey yok... Burada ipe un seren ABD tarafıdır' diye açıklama yapmalarını beklerdik. Türkiye, FETÖ/PDY elebaşı, teröristbaşı Gülen'in iadesi konusunda ve Türkiye'ye getirilip yargının önüne çıkarılması konusunda kararlıdır" ifadesini kullandı.

"SİZİ ARAYAN AMERİKALI KİM"

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince'nin Gülen'in iadesine ilişkin iddialarına değinen Bozdağ, "Sayın İnce'ye şu soruyu sormak gerekiyor. Sizi arayan Amerikalı kim, adı ne, unvanı ne, hangi şehirden aradı? Pensilvanya'dan mı yoksa Washington'dan mı New York'tan mı aradı?" dedi.

"BÖLGEDE HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Bozdağ, "Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür." şeklinde konuştu.

"BİR ORDU KOMUTANININ CUMHURBAŞKANINI ALKIŞLAMASINDAN DAHA DOĞAL NE OLABİLİR"

İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlaması üzerine yaptığı yorumlarla ilgili Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bir ordu komutanının kendi silahlı kuvvetlerinin başkomutanını, cumhurbaşkanını, milletin birliğini temsil eden liderini alkışlamasından daha doğal ne olabilir? Onlar Cumhurbaşkanı geldiği zaman Meclis'te de saygısızlık yapıyorlar, oturuyorlar ve ayağa kalkmıyorlar. Bizim devlet geleneğimizde, aile kültürümüzde ve ahlakımızda devletin büyüğü geldiği zaman, devletin başı geldiği zaman, sevelim sevmeyelim, ayağa kalkmak, hürmet etmek ve saygı göstermek vardır ama bunlarda o kültür yok."

"AŞIRI GÖRÜŞLERE SAHİP OLANLAR 50 ARTI 1'İN OYUNU ALABİLİR Mİ?"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Irkçılar, ayrımcılar, faşistler, aşırı görüşlere sahip olanlar, bu ülkede yüzde 50 artı 1'in oyunu alabilir mi?" diye sordu.

"MİLLETİN İRADESİNİ SİGORTA ETMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Bozdağ konuşmasında, "Bu sistem ülkenin ve milletin bekasını sadece anayasa, kurumlar ve güvenlik birimleri değil aynı zamanda milletin iradesine de sigorta ettirmiştir." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇÖKERTMEK İSTEYENLERE EN BÜYÜK CEVAP"

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Bozdağ, "Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen içerde ve dışardaki herkese en büyük cevap 7,4 şiddetindeki bu cevaptır." dedi.

"BU ÜLKEDE ARTIK İKTİDARLAR MİLLETİYLE BARIŞIK OLMAK ZORUNDA"

"Bu ülkede artık Türkiye'nin iktidarlarının milletiyle barışık olmak zorunda olduğunu ve Barışık olmayanlara bu sistem iktidar vermeyeceğini belirten Bozdağ, "Çok net şekilde, AK Parti parlamentoda yine tek başına, salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekiliyle temsil imkanı bulacaktır." diye konuştu.

"TÜRKİYE ÖYLE VEYA BÖYLE YENİ SİSTEME GEÇECEK"

Eski sisteme dönmenin imkanı olmadığını ifade eden Bozdağ, seçimden sonra Türkiye'nin öyle veya böyle yeni sisteme geçeceğini vurguladı.

"ADAYLARIN BU PSİKOLOJİLERİ DE İŞİN BİRİNCİ TURDA BİTECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adaylarının birinci turda seçilme hedefi yok. Herkesin tek derdi 'ikinci tura işi bırakırsak, bir araya gelerek işi hallederiz' hesabı yapıyorlar... Adayların bu psikolojileri de işin birinci turda biteceğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçileceğini anlayan muhalefet partileri, bunu engelleyemeyeceklerini gördükleri için parlamentoya daha fazla asılmaya başladılar."

" FETÖ'CÜ TERÖRİSTLERİN ENSELERİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bozdağ, Türkiye'nin, içeride ve dışarıda nerede olursa olsun FETÖ'cü teröristlerin enselerinde olmaya devam edeceğini yineledi.

"OHAL'İN KALDIRILMASI GÜNDEMDE"

OHAL'in kaldırılması konusuna değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Seçimden sonra bu konu elbette yeniden masaya konulacak, değerlendirilecek. Kaldırılması da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gündemde. OHAL komisyonunun görev süresi uzatılacaktır, çünkü gündeminde yoğun bir dosya var. OHAL komisyonunda bugüne kadar 16 bin 600 dosya hakkında ret, bin 10 dosya hakkında da kabul kararı verilmiş. Olağanüstü hal, ilanihaye devam edecek bir hal değil, geçici bir hal. Bu geçici hali sona erdirmek de hükümetimizin takdir edeceği bir konu."

"MÜSLÜMANLARA KARŞI YAPILAN BİR HAKSIZLIK"

Avusturya'nın cami kapatma kararına değinen Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Çok net şekilde bir İslam düşmanlığı var, Müslümanlara karşı yapılan bir haksızlık var. Bunun karşısında bu haksızlığı dile getirmesi gerekenler, tavır koyması gerekenler tavır koymadı." değerlendirmesinde bulundu.

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