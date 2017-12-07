Son dakika: Benzin fiyatlarında indirim! Benzin fiyatları ne kadar oldu?

PÜİS tarafından verilen son dakika haberine göre benzin fiyatları bu gece yarısından itibaren düşecek. PÜİS (Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası) internet sitesinde benzin fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir."

Benzin fiyatlarında en 24 Kasım'da 10 kuruş oranında zam yapılmış ve İstanbul'da ortalama benzin fiyatı 5.63 TL'ye yükselmişti.

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatının 5.48-5.50 TL aralığına inmesi bekleniyor.

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