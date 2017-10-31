SON DAKİKA Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalar yaptı

Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olan Fikret Orman, Vodefone Park'ta AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Monaco ile oynayacakları müsabakaya değinen Orman, "Ülkem ve kulübüm adına önemli bir maç. Gruptaki 3 maçımızda 3 galibiyet aldık. Dördüncüyü de almak istiyoruz." dedi.

Monaco müsabakasını galip tamamlamaları halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başarı grafiğiyle ilgili birçok unvana da sahip olacaklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı, şunları söyledi:

"Grup etabında ilk defa 12 puana ulaşan takım olarak, bir unvan elde edeceğiz. Üst üste 4 maç kazanarak yine bir başka unvanın sahibi olacağız. Şampiyonlar Ligi zorlu bir kulvar. Kulüpler para kazanıyor, oyuncularına dağıtıyor. Oyuncular için de motivasyon kaynağı. Yine futbolcular için bir vitrin. Dünya çapında kendilerini gösterebilmek için önemli bir yer. Beşiktaş'ın oturmuş bir teknik kadrosu, oyuncu yapısı, muhteşem taraftarı ve çok güzel bir stadı var. İnşallah yarın Allah bize insanlarımızı sevindirmeyi nasip etsin."

Orman, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları rakiplerin gücüyle ilgili küçümseyici yorumlar yapılmasıyla ilgili olarak, "Futbolda herkes yorum yapar. Bazısı objektif yorum olur, bazısı küçümseyici yorumlar olur. Maalesef bunlar var. Bizim açımızdan bunun üzerine söylenecek çok şey yok. Onlar kötü olsunlar da biz tüm maçları kazanalım. Allah da nasip etsin, gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Herkes her şeyi görüyor." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'ın diğer açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ligimizdeki rekabetten memnunum, kaliteli takımlarımızın olması iyi."

"Bir kulüp yöneticisi şahsımla ilgili çok ağır şeyler söyledi. İngiltere’de, Almanya’da ya da İspanya’da böyle bir şey olur mu? Futbol kültürüyle alakalı."

"Türkiye'deki hakemlerimiz iyi niyetli ama oyunu çok durduruyorlar."

"Caner Erkin konusuyla ilgili çok açıklama yaptım, o yüzden konuyu uzatmak istemiyorum. Tartıştıkça konunun cıvığı çıkıyor. Genel itibarıyla baktığımızda böyle konularda kulüp başkanı çıkar ve savunmaya geçer. Oyuncu da başka türlü konuşur, tüh dedim diyebilir. Ama bu görüntüler beni ve camiamı rahatsız etti, yakışmadı. Oyuncuma da yakışmadı. 'Bizdeki disiplin neyi içeriyorsa en ağırını vereceğiz.' dedim. Peşinden oyuncumuz da çıkıp açıklama yaptı, 'Herkesten özür diliyorum' dedi. Tam böyle normalin dışında yapılan bir hareket. Sanki bunu cezalandırırmış gibi bir karar verdiler ve disiplin yönetmeliğini değiştirdiler. Birçok maçta görüntüden yansıyan şeyler var. Buralardan ceza verirseniz, futbola zarar verirsiniz. Sahada işi yöneten hakemlerdir. Başka bir otorite koyarsanız hakeme de zarar verirsiniz."

"Bizim taraftarımız da şimdi çıkıp, 'Hadi bakalım şu oyunculara da ceza verin' diyor. Bu da bana göre doğru değil. Görüntülerden ceza vermek doğru değil. Hukuka göre karar verilsin. Kamuoyunun takdirine göre karar vermeyin. Burada alınan kararlar, kamuoyu tepkisine göre veriliyor, bundan rahatsız oluyorum. Türk sporunu iyileştirecek kurallar varsa ona göre karar verelim. Çalıştay düzenleniyor. Oralardan çıkacak fikirlere göre de hareket edersiniz. Futbol herkese lazım. Futbol kötü olduğunda yorumcuların da işi kötü oluyor. Spor programlarında ahlak seviyesini de düzgün tutmak, futbolu güzelleştirme tarafına gitmek lazım. Ben kurumum itibarıyla bu işe pozitif katkı sağlıyoruz. İnşallah düzelir diye umut ediyoruz."

"Anamıza avradımıza küfrediliyor savcılık ifadeye çağırmıyor. Biz, 'Dünyayı ayağa kaldırırız' dedik hemen çağırdılar."

"Beşiktaş halka açık bir kurum. Beşiktaş A.Ş. SPK'ya açıktır. Derneği de Denetleme Kurulu ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenen bir kurum. Bağımsız bir denetleme kuruluşu tarafından kaşelenen bir kurumuz, burada gizlemek mümkün değil. Bırakın stadı, 5 lirayı gizleme bile söz konusu değil. Stadyumdan elde ettiğimiz gelirler ortadadır. Stat olayının bir laf üzerinden başka yere çekilmesine müsaade etmem, her şey halka açıktır. Bizim Vodafone'la 10+5 yıllık isim sponsorluğumuz vardır. Şu anda senelik 7 milyon Dolar'dır, bir süre sonra 9'a çıkacak. Denizbank'la yaptığımız anlaşma 5 yıllık, Spor Toto'yla olan anlaşmamız da 10 seneliktir. Adaletli olarak bakacak olursa biz ve Fenerbahçe hariç tüm statları devlet yapmış vaziyette. Buradaki arazi devletin, üzerindeki de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. Biz de kamu kuruluşuyuz. Stadın finansmanını biz sağladık ama izinleri almak da en az o kadar önemli."

"Yıldırım Demirören o parayı bizim yönetimimize vermedi, başkan olduğu dönemde kulübe vermiş. Kendisi bu parayı, şu ana kadar istemedi. Biz de 'Borcunu ödeyelim' demedik. Öyle duruyor o borç."