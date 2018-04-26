Beşiktaş Kulübü'nde Divan Kurulu'nun olağanüstü istişare toplantısı yapıldı.

Vodafone Park'ta basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilmesiyle ilgili yönetim kurulu ile divan üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığının çağrısı üzerine gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda üyelerin, derbi maçına çıkıp çıkmama konusunda görüşlerini aktardığı bildirildi. Divan üyelerinin bir bölümünün, karşılaşmaya çıkmama yönünde görüş belirttiği ancak yönetimin alacağı her türlü karara destek vereceklerini ilettikleri kaydedildi.

Toplantıya yaklaşık 800 üyenin katıldığı vurgulandı.