Kadıköy'deki ‘utanç gecesi’nde kafası yarılan, Fenerbahçe cephesi tarafından “Tiyatro yapmak”la suçlanan Şenol Güneş, TFF’nin Zirat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla ilgili “Kaldığı yerden devam” kararına varmasına isyan etti.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Fenerbahçe maçıyla ilgili federasyonun verdiği karar sonrası başkan Fikret Orman ve yöneticiler, tesislere çıkarma yaparak Güneş ile bir araya geldi. Durum değerlendirmesi yapan Siyah-Beyazlılar, maçta kendisine atılan yabancı cisim nedeniyle başına 5 dikiş atılan hocalarına düşüncesini sordu.





"LEHİMİZE KARAR ÇIKMALIYDI"

Tecrübeli hoca net bir tavır koyup “Bu maçın kararı bizim lehimize olmalıydı. Yaşananlara rağmen böyle bir kararın alınması inanılır gibi değil. Beni assalar dahi kimse oraya götürümez. Karar tabii ki siz yönetimin. Ne karar alırsanız alın saygı duyarım. Ancak maça çıkılırsa ben olmam” diyerek tavrını koydu. Divan’ın reaksiyonu kadar bu sözler de tarihi kararda oldukça etkili oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 26, 2018