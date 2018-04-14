BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın çağrısıyla Suriye'deki operasyon üzerine bu akşam 18.00'de toplanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye yapılan operasyonla ilgili ilk açıklamasında BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracaklarını belirterek, "ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının insanlık felaketini arttıracağını, insani ilişkileri yıkacağını" söyledi.

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