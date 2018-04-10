AFAD, Bodrum açıklarında 4,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin önce 4,6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu, daha sonra 4.7 olarak revize etti. Deprem saat 18.56'da meydana geldi.

Depremin yerin 15.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 10, 2018

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.04.10 18:56:18 36.6887 26.1605 15.5 -.- 4.6 4.7 AKDENIZ REVIZE01 (2018.04.10 18:56:20) 2018.04.10 17:34:17 38.7643 43.1768 17.3 -.- 2.3 -.- VAN GOLU İlksel 2018.04.10 17:24:51 36.8082 27.4120 12.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.04.10 17:24:29 36.8977 27.5372 1.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.04.10 16:56:42 38.8402 37.9007 8.8 -.- 2.3 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2018.04.10 16:52:05 38.6373 38.1490 9.2 -.- 2.1 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2018.04.10 16:39:20 34.4125 32.5195 11.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2018.04.10 16:27:10 40.7990 31.9302 7.7 -.- 2.9 -.- DEREKOY-YENICAGA (BOLU) İlksel 2018.04.10 15:40:41 36.1417 33.6752 0.0 -.- 2.7 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2018.04.10 15:29:45 41.1233 28.9750 0.0 -.- 0.7 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel 2018.04.10 15:15:11 39.0483 37.3497 0.0 -.- 1.8 -.- SEKERPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel 2018.04.10 15:11:02 35.4862 26.7038 20.6 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2018.04.10 15:10:56 41.2027 28.5865 3.4 -.- 1.6 -.- YASSIOREN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) İlksel 2018.04.10 14:44:42 38.6520 38.0838 15.0 -.- 2.2 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2018.04.10 14:42:23 40.5713 24.0585 21.2 -.- 3.8 3.8 YUNANISTAN İlksel 2018.04.10 14:28:21 39.0207 34.9957 5.4 -.- 1.8 -.- PASALI-AVANOS (NEVSEHIR) İlksel 2018.04.10 14:06:23 38.6558 43.2837 22.9 -.- 2.6 -.- YUMRUTEPE-(VAN) İlksel 2018.04.10 13:24:10 38.7958 37.9652 0.0 -.- 2.0 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2018.04.10 12:49:19 42.0053 29.3343 16.1 -.- 3.2 3.1 KARADENIZ İlksel

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER