Bodrum'da deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 11:58'de merkezi Bodrum Gökova Körfezi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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