Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan veriye göre, saat 12:36'da merkezi Bodrum'un Yalı mahallesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak duyurdu.

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