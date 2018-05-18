Başbakan Yardımcısı Bozdağ, İnce'ye yanıt olarak "Gülen'in iade talebinde bir eksiklik ya da yanlışlık yoktur. Sizi ABD'den arayan her kimse yalan söylüyor. Siz de yalancıya yalancı şahitlik ediyorsunuz. Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir. Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür. Kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez." açıklamasında bulundu.

Muharre İnce dün CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanmış ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun olarak iadesinin henüz talep edilmediğini savunmuştu.

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