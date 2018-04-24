CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki Grup Toplantısında haftalık sunuş konuşmasını yaptıktan sonra parti genel merkezine geldi.

Burada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra PM toplantısına geçti.

Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde izlenecek strateji ile adayların nasıl belirleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.

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