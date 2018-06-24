CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından açıklama yaptı. Tezcan, seçimin ikinci tura kaldığını iddia etti.

Tezcan, "Birileri erken düğün yapmaya başladı. Kimse erkenden gelin güvey olmasın. Seçim ikinci tura kalmıştır" dedi.

Tezcan şunları söyledi:

"Rakamlar böyle söylüyor. Yüzde 93 sandık açıldı derken, YSK'nın verisi 84 bin 116'sı açıklanmış. Yarısından fazlası hala açılmamış. Bizim görevlilerimiz ıslak imzalı verileri topluyor. Bundan 2 saat önce açıklama yapmıştık. Bizdeki son rakamı paylaşıyorum. 18 milyon 973 bin 242 oy sandık olarak da 71 bin 606'sının tutanaklarına baktık. Açılan sandık yüzde 39. Bu tabloda Sayın İnce'nin oy oranı yüzde 33,65 Sayın Erdoğan'ın yüzde 51,77. Sayın Akşener'in yüzde 8. Sayın Demirtaş'ın yüzde 4" dedi.

Tezcan, "Geride yaklaşık 40 milyona yakın bekleyen oy var. Bu kadar oy sisteme girmemişken Erdoğan'ın oranı yüzde 51,77 görünüyor. AA'nın indiği rakamlara bakın. Sonuna kadar sandıkları takip etmenin önemini gösteriyor. Oyları adım adım takip edeceğiz. Sandık görevlilerimizin getirdikleri esastır. Geride açılmamış 110 bin sandığın olduğu yerde kimse kendini seçildim diye ilan edemez. Aklın yolu birdir. Dürüstçe gidecekse, gideceği yer bellidir. Gözlerinizi oy torbalarına dikin. Parti binalarını bırakmayın. Sisteme girin. Ne açıklarsa açıklasınlar, tutanakta yazan esastır. Erdoğan'ın can çatlasa çıkaracağı yüzde 51,77'dir. Çıkaracağı 45'tir" diye konuştu.

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