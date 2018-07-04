CHP'den Manisa milletvekili seçilen Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'e mazbatalarının verilmesi için Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve partililer de katıldı. Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'e mazbatalarını, Manisa İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ramazan Uçak ile Manisa İl Seçim Kurulu üyesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu takdim etti.
Mazbata töreninde konuşan CHP'li üç milletvekili, yeni dönemde hem Türkiye için hem de Manisa için gece-gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Mazbata töreninin ardından 3 milletvekili, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
'YENİ DÖNEMDE İKİ ÖNEMLİ KONU ÜZERİNDE DURACAĞIZ'
Mazbatasını alan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Özel, önümüzdeki dönemde iki önemli yasa üzerinde duracaklarını ve yapıcı muhalefet anlayışı içinde olacaklarını söyledi. Özel, "Geçen dönem Meclis'in seçim kararı aldığı için bırakıp gittiği çok önemli iki yasa var. Bunlardan bir tanesi çocuk istismarına karşı yapılan hazırlık. Bunun için bir başbakan yardımcısı ve 6 bakan görevlendirilmişti. CHP olarak siyaset üstü destek vereceğimizi söylemiştik. Ancak 24 Haziran baskın seçim kararı alınır alınmaz o iş olduğu gibi bırakıldı. Son günlerde çocuğa karşı taciz ve istismar suçlarıyla ilgili çok sayıda vaka görülüyor. Bu da hepimizin yüreğini burkuyor. Bu konuda geçtiğimiz dönemde verdiğimiz olumlu desteği ve bu konuda yapacağımız siyaset üstü katkıyı son derece önemsiyoruz" dedi.
'HAYVAN HAKLARI DÜZENLEMESİNE YAPACI DESTEK VERECEĞİZ'
Özel, ikinci önemli konunun hayvan hakları ilgili düzenleme olduğunun altını çizip, "Geçen 2.5 yıl boyunca söz verildi ve bu beklenti de yerine getirilmeden meclis kapanmıştı. Bu konuda da yapıcı muhalefet anlayışımız ile son derece olumlu katkılar vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte bedelli askerlik, af gibi meclisimizin gündemine gelmesi gereken, daha doğrusu geçtiğimiz seçim döneminde vaatlere damgasını vuran bazı meseleler vardı. Bu konularda da toplumsal mutabakat arayan, vatandaşın isteklerini gören ve genel toplumsal mutabakatın ne dediğine ve parlamentodaki toplumsal mutabakatla örtüştürmeye çalışan bir muhalefet anlayışı içinde olacağız. Vatandaşa verilen sözlerin takipçisi olacağız" diye konuştu.
PARTİ İÇİ DEĞİŞİM SÖYLEMLERİ AÇIKLAMASI
DHA'nın aktardığı bilgiye göre, CHP'li Özel açıklamasının son kısmında, parti içindeki değişim söylemleriyle ilgili olarak da üstü kapalı açıklamada bulundu. Parti içi tartışmaların önemli olduğuna dikkat çeken Özel, şunları söyledi:
"Sayın Muharrem İnce, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte geçen pazartesi günü yemekte bir araya geldi. Dün (salı) Yalova milletvekilimizin meclisteki rozet takması sırasında yaptığı açıklamalar sonucunda, CHP'de yaşanabilecek gelişmelerle ilgili çok sayıda soru geliyor. CHP Türkiye ve Avrupa'nın en köklü, dünyanın tarihindeki ise en eski siyasi 3 oluşumundan biri. CHP kurumlar ve kurullar ile yönetilen bir parti. Bu nedenle bizim şahsi görüşlerimizi açıklamadan önce yarın (perşembe) yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısını beklememiz gerekiyor. Yarın saat 11.00'de grup başkanvekili olduğum, doğal üyesi olduğum Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacağım. Cumartesi günü TBMM'de yemin törenimizi, pazar günü Cumhurbaşkanı ve sanırım bakanların yemin törenini yapacağız. Daha sonraki süreçte meclis çalışmaları başlayacak. Biz CHP olarak bugün Türkiye'nin gündemindeki konulara parmak basmayı, önemli konuları sahiplenmeyi, Türkiye'nin acil meselelerine sahip çıkmayı önemsiyoruz. Parti içi tartışmalar elbette ki önemlidir ve kıymetlidir. Parti içinde demokrasi içinde çözümlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Merkez Yönetim Kurulu'nu, Sayın Genel Başkanımızı ve partinin diğer yetkili organlarının yapacağı toplantıları beklemekten başka yapacak bir şey yok" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.